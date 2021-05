“Constitución”: Alejandro Zambra explica el proceso eleccionario chileno como si fuera una serie

El escritor chileno Alejandro Zambra, actualmente radicado en México, ha sido un cronista y un observador de los cambios que ha vivido el país, narrándolo también para importantes medios internacionales.

Y la elección que dará forma a la Convención Constitucional, además de la primera donde se escogerá a gobernadores, junto con la de alcaldes y concejales, no es la excepción, contando con su voz y su celebrada pluma en el diario El País.

“La séptima temporada de Constitución es de lo mejor que he visto en los últimos años. No me canso de repasar sus episodios finales, sobre todo esa secuencia tan emocionante, ambientada en un hipotético octubre de 2019, en que varios personajes secundarios —los conocíamos de temporadas anteriores, pero no habíamos calibrado su importancia en la trama— se encuentran en una misma esquina de la ciudad y enfrentan juntos la brutal represión de los policías vestidos de verde(conocidos por el enigmático apodo de “los pacos”). Los habitantes del país llamado Chile —sí, como el ají mexicano— reconquistan un poderoso sentimiento colectivo, el pueblo está en la calle, dispuesto a reclamarlo y a repensarlo todo, con lucidez y valentía, por fin encaminados a la construcción de un relato común”, inicia Zambra.

Lo que viene es una sentida y muy descriptiva narración del proceso chileno como si fuese una ficción. “Desgraciadamente los primeros capítulos de la nueva temporada son, por el contrario, una burla, una soberana estupidez. Alerta de spoiler: de la noche a la mañana, sin ninguna justificación narrativa, se desata una pandemia que obliga a los ciudadanos de todo el mundo y por supuesto a los chilenos o chilenenses —desconozco el gentilicio correcto— a recluirse y hacer cuarentenas y usar mascarillas y practicar la así llamada “distancia social””, añadió.

“¿De verdad era necesario un truco tan barato? ¿No les dio vergüenza este giro insulso a la ciencia ficción? Sé que mi molestia es ingenua, pues con todas las grandes series ha pasado lo mismo: tras una temporada de excelencia, que nos permite albergar esperanzas acerca del futuro de la televisión, sobreviene una temporada lenta y absurda, llena de desvíos forzados, detalles prescindibles y diálogos flojos, cuyo más que evidente propósito es estirar el chicle y aprovechar el éxito de audiencia a como dé lugar”, escribe el chileno.