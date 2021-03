“Rati, la pacificación en democracia”: El libro que indaga en la entidad de inteligencia que buscaba desarticular a grupos armados de extrema izquierda

Los autores del recién lanzado libro “Rati, la pacificación en democracia“, Dauno Tótoro y Javier Rebolledo, conversaron con Ciudadano ADN sobre el período histórico que aborda el texto, y se refirieron a la filtración de un borrador de la obra, el cual se viralizó en redes sociales.

El libro narra las vivencias de un exfuncionario de la PDI, quien formó parte del Consejo Coordinador de Seguridad Pública (“La oficina”), una entidad de inteligencia civil creada durante el gobierno de Patricio Aylwin, que buscaba desarticular a los grupos armados de extrema izquierda.

“La cantidad de información seria, respecto a ese periodo y vinculado al tema de la inteligencia política y policial es muy escaso. En la misma época, la información que circulaba era prácticamente nula”, contó Tótoro.

Y agregó que, “la oportunidad se nos presenta cuando aparece y nos contacta este exdetective y exagente de La Oficina. Comenzamos a meternos en ese mundo, no solamente a través de lo que podría considerarse la vida de este personaje, sino también, a través de esta narración de Jesús Silva San Martín, que nos permite ir escudriñando en ese periodo histórico“.

Filtración del libro

Un documento en PDF, con lo que sería una primera versión de “Rati, la pacificación en democracia“, comenzó a circular través de las redes sociales.

“Se trata de un borrador que nosotros presentamos al Ministerio de Cultura, para poder financiar la escritura de este libro, y que tiene, al menos, seis meses de antigüedad“, explicó Rebolledo.

El escritor calificó el hecho como “preocupante”, y anunció que presentará una denuncia ante la Brigada del Cibercrimen.

“Es malo para la editorial, y también, porque induce a error a los posibles lectores que intenten informarse a través de este texto, que no es la obra. No es el trabajo que nosotros hicimos. No sabemos cómo se pudo haber filtrado, y vamos a hacer la denuncia correspondiente“, manifestó.