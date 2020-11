Manuel Calcagni, ganador del Global Teacher Prize Chile: “Lo que intento hacer es demostrarles a los chiquillos que el cine es un lenguaje”

Durante la noche del pasado 24 de noviembre, se realizó la premiación del Global Teacher Prize Chile 2020, donde el ganador de la jornada fue el profesor de historia del Instituto Nacional desde 2013, Manuel Ignacio Calcagni, quien se llevó el galardón gracias al taller extracurricular de cine que levantó, llamado Creavisión.

Dentro de este instancia logró que sus estudiantes participaran en festivales de cine, conversaran con grandes directores y fueran capaces de ver la historia del cine con otro ojo.

Para conocer su historia, las razones por las que estudió pedagogía y más, Ciudadano ADN conversó con Calcagni, quien aseguró que “siempre quise trabajar en educación pública la verdad. Vengo de una familia de educadores, mis dos abuelos de parte de papá eran los dos profes, mi abuelo era profe de historia y mi abuela de inglés, así que ya venía con el bichito de la educación pública”.

Y narró que decidió estudiar Historia porque “siempre fui humanista, más tirado para ese lado, pero me decidí por la Historia porque había algunos contenidos del lenguaje que no me imaginaba mucho explicándolos, enseñándolos. En Historia de a poquito me fui metiendo en distintos temas desde el colegio, y me fueron surgiendo distintos intereses y decidí probar, ver cómo me iba en la licenciatura de Historia”.

Pero, ¿el cine como nace? “A mí el cine siempre me ha gustado, creo que hay mucha gente que parte viendo películas, entreteniéndose, pero me empecé a meter un poquitito más en serio en un año medio sabático que me tomé en la universidad, donde congelé y nos fuimos a vivir a Estados Unidos con mi familia, por el trabajo de mi papá”.

Cuando se fue a vivir allá, Manuel no hablaba inglés y tampoco tenía amigos, por lo que estaba todo el día solo. “Entonces, entré en el mundo del cine. Me empecé a meter, un poco por soledad, por cambiar de tema, por aprender otras cosas”, recordó.

Desde ahí, nació la idea estudiar cine y realizar ese “cruce de estos dos mundos”, lo que logró traspasarle a sus alumnos, a pesar de que según él no es una formula.

“Siempre estoy tratando cosas nuevas, porque estoy muy convencido que se puede. Algunas veces me resulta bien, otras no tanto”, aseguró. Y, con su taller extraprogramático, afirmó que es mucho más fácil “porque son puros estudiantes que les gusta el cine, entonces se meten y te hablan de mil películas y tienen sus referentes. Pero, en la sala de clases común y corriente, ahí es ingeniárselas y muchas veces lo que intento hacer es demostrarles a los chiquillos que el cine es un lenguaje”.

Entonces intenta, “en primer lugar, sembrarles a través de preguntas y observación de escenas y cosas, que se den cuenta que hay un punto de vista detrás”. En segundo lugar, “está el cine histórico y también está toda la lógica de que hay muchas películas que hablan de sus épocas, aunque no estén hablando de épocas pasadas”, explicó.

Trecho largo

Uno de los tópicos sobre los que conversó Manuel Calcagni, es sobre la reinvención de la educación y el hecho de sentirse ciudadano antes de salir del colegio. “Creo que estamos obligados a replantearnos muchas cosas que se vienen haciendo en pedagogía”, reflexionó. “Hay metodologías muy llamativas y se están haciendo cosas muy innovadoras en distintas partes de Chile”, rescató, dándole importancia al premio, el que encuentra fundamental debido a que “logra visibilizar”.

“Una cosa es tener claro que hay que conectar, innovar y otra cosa es empezar a hacerlo. Para eso es un trecho largo y que tiene que ver con políticas publicas, con que los profes tengamos espacios para capacitarnos y mantener nuestros intereses más allá de la sala de clases”, afirmó.

De esta manera, se siente “realmente un privilegiado de haber podido estudiar cine después de haber estudiado pedagogía. Es algo que creo que debiera darse para todos los profes”, ya que “cuando te entra un elemento nuevo dentro de la ecuación y empiezas a conectar con otras cosas, eso se respira en la sala de clases, porque tienes ganas de transmitir tu mensaje, hacer las conexiones y te dan ganas de que los chiquillos entiendan que la cosa es más amplia de lo que es las cuatro muralla de la sala”.

Un año muy duro

Este 2020 ha estado marcado por las clases en línea y esta nueva realidad ha afectado tanto a profesores como estudiantes. El ganador del GTP comentó que “ha sido un año muy duro para el liceo, porque mucha gente lo ha pasado mal. Hemos tenido problemas para conectarnos, para poder hacer clases normales, pero también ha sido un año muy de calma y de repensar algunas cosas”.

Y, como a todos los profesores, incluso al “mejor de Chile”, sus estudiantes no le prendían la cámara. “No los podía retar siquiera, porque bueno, había muchos que estaban con problemas de conexión, entonces al conectarte con cámara, te disminuye mucho la velocidad del Internet”.

Así contó que muchas familias, “tenían conexión a Internet por un celular, por ejemplo, o que tenían un computador. O sea, en los números salía que sí estaban conectados, pero en la práctica, puede ser un computador para tres hijos que tienen clases simultáneamente”.

Al cerrar comentó que “es loquísima la sensación de hacerle clases a una pantalla. Al principio no entendía mucho, intentaba buscarles el lado a los chiquillos, después como que ya te vas asumiendo un poco y se empieza a pregunta más direccionadamente”.

Cuando Manuel Ignacio Calcagni ganó el premio, le pidió matrimonio a su polola, por lo que al final de la entrevista comentaron cuándo se iba a casar. “En marzo”, declaró el enamorado triunfador.