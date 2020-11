“La buena suerte”, nueva novela de Rosa Montero, cuenta la historia de un hombre que se confina en una vieja casa: “Son las magias que se producen con la literatura”

“La buena suerte” es el nombre de la esperada última novela de la española Rosa Montero. En ella, un hombre llamado Pablo Hernando se confina: “está yendo de un tren a Madrid, a medio camino ve una casa en un sitio horroroso con un cartel de Se Vende, se baja, se compra esa casa, se instala ahí y no llega nunca a su destino. Y se pasa toda la novela usando toallitas desinfectantes, porque es un obsesivo compulsivo con la limpieza”.

Así lo contó la propia Rosa, en conversación con Ciudadano ADN, asumiendo que esta coincidencia con la situación actual producto del Covid “es alucinante. Son las magias que se producen con la literatura”. La idea, según relató, surgió en abril de 2017, y terminó el borrador de trabajo a fines de enero. “No sabíamos nada de la pandemia y tiene unas coincidencias increíbles”.

Si bien no es una novela policial, “La buena suerte” “tiene un misterio muy apretado. Está construida como un artefacto de relojería para que la gente se quede atrapada. No sabemos si se baja del tren porque está escapando, pero ha sufrido una catástrofe personal inesperada. Cuando se baja del tren, tiene que reconstruir su vida, y esto es lo que nos está pasando a todos”.

Rosa Montero cree que con esta novela ha alcanzado “más que nunca esa profundidad de lo humano”. Al respecto, recuerda una anécdota de un gran maestro de la literatura y un referente para su carrera (“me siento muy cerca de su manera de escribir y ver el mundo”), el ruso Vladimir Nabokov, autor de “Lolita”. Cuando él estaba haciendo clases en el Wellesley College, de Estados Unidos -donde Rosa también fue profesora-, una de sus alumnas más aventajadas lo buscó para preguntarle algo de un examen, hasta que por fin lo encontró cazando mariposas. Nabokov le contestó ‘la vida es bella, la vida es triste, y esto es todo lo que hay que saber’.

“Me pareció una expresión tan certera, tan dulce y tan irónica al mismo tiempo. Me he pasado toda la vida intentando alcanzar con mis novelas esa desnudez esencial, tocar el tuétano de las cosas, hasta poder decir con esa falta de artificio. Con esta novela me siento bastante satisfecha”.

En ese mismo tono, Rosa analiza la pandemia como una oportunidad de crecimiento. En sus palabras: “Creo que ha habido gente que ha aprovechado o está aprovechando este trauma tremendo de la pandemia para intentar hacer algo bueno con ella. Deberíamos intentarlo todos, para que no sea solo dolor. Uno de los grandes aprendizajes de la vida es qué hacer con el dolor para que no nos destruya. Esa es una de las funciones del arte y de la belleza. Estoy segura que mucha gente lo está intentando, pero socialmente no lo veo. Veo un aumento de la agresividad, de las teorías absurdas y de la paranoia. Es un momento muy duro y hay que intentar replantearse la vida”.

Este periodo también le ha permitido darle una mirada atenta al proceso de cambio que está viviendo Chile. “Es casi como un parto. Es un momento con una complejidad muy grande. Hay incendios de edificios históricos, pero luego está esa cosa maravillosa que habéis conseguido de empezar a cerrar ese pasado pinochetista. Eso es una emoción enorme. Yo los veo como en un parto de una nueva vida, y en un parto siempre hay un poco de dolor. Os sigo con emoción y con expectación”.

Un proceso de confinamiento, en el que reconoce, “pues me angustié y sigo llevando encima la pena de todo este tiempo. Ha sido muy duro en todas partes, pero en España ha sido durísimo. Se murieron tantos ancianos sin poder despedirse de sus hijos o parejas. Es una herida de tal calibre que nos va a contar muchísimo tiempo superarla”.

La propia Rosa sufrió los embates del coronavirus, luego de contagiarse a finales de febrero tras ser contacto estrecho del chileno Luis Sepúlveda, fallecido a causa del virus. “Me contagió mi querido Lucho, cuando nos vimos en un festival portugués de literatura. En ese momento, no sabíamos mucho y no parecía tan grave. Su muerte es otro dolor”. Sin embargo, y aunque asegura que estamos frente a “un tiempo muy oscuro, tenemos que intentar sacar algo luminoso con ello. Hay que tener esperanza en la capacidad de supervivencia del ser humano, y ‘La buena suerte’ habla de eso”.

Para este 24 de noviembre está programada la presentación en Chile de “La buena suerte”, que será online y estará a cargo de Pablo Simonetti, “mi adorado Simonetti. Me emociona tanto hablar con él porque le admiro y le quiero mucho”.