Duró poco: La RAE retiró el pronombre “elle” de su observatorio de palabras y aclaró que no ha aceptado su uso

Pocos días duró la felicidad de quienes asumieron que la Real Academia de la Lengua Española (RAE) había aceptado el pronombre “elle” como signo de inclusión, pese a que la misma academia había aclarado que su uso no estaba aceptado para el idioma español.

Según explicó la RAE a través de su cuenta en la red social Twitter en un mensaje que contenía un comunicado que después borró, todo fue un malentendido.

Sin embargo, algunos tuiteros siempre atentos alcanzaron a tomarle un pantallazo a la explicación, que simplemente dice que el pronombre se retiró porque generó confusión, agregando que “cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de esta sección, se volverá a valorar”.

Tal como aclaró la academia en su cuenta, el observatorio de palabras sirve para informar sobre expresiones y palabras que no aparecen en el diccionario oficialmente, pero que generan dudas debido a su masivo uso. Por esa razón se había incluido el pronombre “elle”.

En el observatorio de palabras aparecen términos como “porfa”, “ciberataque”, “funar”, y “bot”, entre otros, dejando bien claro que la consideración en este listado “no implica que la RAE acepte su uso”.

No. El «Observatorio de palabras» ofrece información sobre palabras y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso.

