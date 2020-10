Ciudadano a pata, de “Las Brujas” a la “Blondie”: las discotheques más emblemáticas del Santiago de ayer y hoy

Cerradas desde marzo a causa del Covid-19, las discotheques han sido espacios que tradicionalmente han acompañado noches de baile y juerga. En homenaje a ellas, Mario Cavalla en “Ciudadano a pata”, la columna de cultura, patrimonio y gastronomía de Ciudadano ADN, hizo un repaso a las más históricas de Santiago y otras regiones.

No está claro el origen de este tipo de locales, pero se cree que surgen en la década del 40 y 50. “Antes nuestros abuelos iban a bailar con orquesta en vivo”, recordó el columnista. A Chile llegan en la década del 60, y la primera de ellas fue Catacumbas 2000, ubicada en calle Santo Domingo, donde hoy está “El Túnel”. Otra emblemática de la primera época fue “Las Brujas”, en La Reina. “No era una discotheque bonita, pero era especial por su forma”: una casona antigua con cúpula rodeada de una laguna con patitos. También estaba “Topsy”, “más un parque de diversiones que una discotheque”.

Pero es en los 70 cuando se produce la explosión de las discos, a partir de dos hechos fundamentales: la película “Fiebre de sábado por la noche”, que instaló en la cultura pop toda una estética, y la historia de la legendaria discotheque “Studio 54”, en Nueva York. El local de Broadway, considerado como el más famoso del mundo en su tipo, cimentó la onda disco. Su productor, Steve Rubell, quiso “replicar Sodoma y Gomorra. Un lugar donde todo pase. Era un templo del hedonismo, con drogas, alcohol, sexo y diversidad sexual”. De hecho, ahí se implementó la entrada en puerta donde no había que pagar, sino que él mismo elegía quien entraba y quien no. Entre las figuras que quedaron fuera de Studio 54 se cuentan Cher, Woody Allen y Frank Sinatra, “porque él consideró que no estaban vestidos a la situación”.

Pero volviendo a Chile, algunas de las que siguieron el influjo de “Studio 54” fueron “Casa Milá”, ubicada al final de Avenida Larraín, “literalmente en la punta del cerro”, con su estética replicaba un edificio de Antonio Gaudí en Barcelona, y muchos salones, donde “tomabas tu traguito e ibas con tu pololita al exterior”, donde había una terraza natural con vista de todo Santiago iluminado de noche. También estaba “Caledonia”, a la que “le decíamos Calentonia”: era el lugar por excelencia en el que las parejas no oficiales se escapaban a bailar. Y “Sala Gente”, ubicada en el Omnium de Las Condes, que era la discotheque de moda de la gente de la televisión. “Tenías que vestirte especialmente”. Por ahí pasaron figuras de la talla de Grace Jones y Pamela Anderson. “Era una pasarela natural”.

Otras con un paso más fugaz fueron la discotheque “Hollywood”, de Avenida Irarrázaval, que tuvo sus años de gloria entre fines de los 70 y principios de los 80, hasta que fue destruida por un incendio. Desde sus instalaciones, el Canal 11 (hoy Chilevisión) transmitía el programa “Disco Hit” con Pilar Cox. Más entrados los 90 fueron los tiempos de “Skuba”, ubicada en el desaparecido Paseo San Damián, de la que “la gente no se acuerda si era buena, regular o mala”, sino por ser el puntapié de la farándula chilena: ahí se produjo el memorable “mechoneo” entre Daniella Campos y Titi Ahubert. En el Barrio Suecia, “cuando todavía se podía ir” estaba una discotheque “chiquitita” llamada “Casbah”. Otro emblema de los 9o fue, sin duda, la discotheque “Broadway”, toda una novedad por ubicarse en las afueras de Santiago y contener a más de 4.000 personas en sus gigantescas instalaciones.

Una que continúa hasta nuestros días y ha sabido renovarse hacia las nuevas generaciones sin perder su esencia: “Blondie”, ubicada en Alameda casi al llegar a Estación Central, y que desde 1993 se convirtió en “una disco alternativa de culto. Llamaba la atención que hubiera noches temáticas y que pudieras bailar la canción viendo el video”, recordó Cavalla.

Otra emblemática es “Fausto”, ubicada en Avenida Santa María y pionera entre las orientadas al público gay. “Aún en dictadura, pese al montón de homofobia, nunca se clausuró”, comentó Cavalla, “porque los clientes eran de todo bando: militares, gente de la televisión, diplomáticos. Tenían fuero para que no los allanaran”. Fausto se inauguró en 1979, con todo “lo difícil que era abrir una disco gay en dictadura”.

También, más alejadas del centro de la ciudad, estaban “Lola Lola”, en la comuna de La Florida, que”no era tan rimbombante como las del sector oriente, pero tenía un gran espacio”, o discos como “Kmasú”, “Excalibur” y “Luxor”. “Antes uno iba a bailar y a tomarse un trago, pero fueron mutando tipo pub”, contó Cavalla.

El regreso dividido de la Fuente Alemana, y una pastelería multinacional en Morandé

Para este lunes 5 de octubre a las 10:00 hrs. está anunciada la esperada reapertura de la Fuente Alemana, un favorito de los amantes de los sánguches y la comida al paso, con una larga tradición en Santiago.

Eso sí, el regreso trae importantes cambios, tras el fin de la sociedad de dos familias, que se repartían los locales de Plaza Italia y Pedro de Valdivia. Tras no llegar a un acuerdo, la familia Siri se quedó con el histórico local de Alameda, pero debió modificar su nombre a La Antigua Fuente, mientras el recinto de Providencia se quedó con la marca original. “Prefirieron quedarse con el local de Plaza Italia, que puede ser el más arriesgado, pero ellos sienten que ahí está el ADN”.

Es este segundo local el que abrirá el lunes, incorporando además la modalidad delivery a través de plataformas como Uber Eats. Sin embargo, y como recordó Cavalla, “parte de la gracia es ver cuando te están preparando el sánguche en la plancha”.

Y en el recién reabierto centro de Santiago, específicamente en Morandé 675, “Las Naciones de Jireh” es una panadería y pastelería que en su entrada luce banderas de Argentina, Colombia, Venezuela y Perú, dando una idea de su variada oferta culinaria. Lo que más destaca, según Cavalla, son cuatro tipos de tortas tres leches: coco, frambuesa, capuccino, y húmeda de chocolate.