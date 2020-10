El nuevo libro de León Cohen será parte de FAS 2020: “Nadie puede ser tan arrogante para pretender ser estúpido permanentemente”

“Sobre la estupidez y otros estados de ánimo” es el nombre del nuevo libro del reconocido psiquiatra León Cohen, quien desde su mirada psicoanalítica, analiza temas como el rencor, la histeria masculina y femenina, los celos, el erotismo y las crisis de pánico a partir del acto que da nombre a la recopilación, y del que asegura, nadie está exento.

“Tenía un conjunto de artículos, para juntarlos en una especie del libro, que no habría tenido tiempo de hacer”, contó en Ciudadano ADN el autor, a propósito de la oferta de Editorial Urano para hacer la publicación, que presentará este sábado en el Festival de Autores.

Entre las crónicas que incluye el libro, Cohen destacó “una visión diferente de un par de inmigrantes venezolanos a todo lo que estaba ocurriendo con la pandemia”, además de otros que ya habían sido publicados en medios de comunicación, sobre tópicos como el enamoramiento, la creatividad y el fútbol, “un tema muy querido para mí”, dijo.

El libro, explicó, está “escrito en un lenguaje que no es técnico. Es un lenguaje didáctico, y espero que pueda llegar a las manos de mucha gente. Porque cuando uno lee, tiene una experiencia terapéutica. Un lector alguna vez me contó ‘de repente comprendí que lo que siento hace treinta años por mi hermana es envidia. Papás, hermanos y amigas me lo dijeron. Pero al leer el texto algo me calzó’. Cuando hago clases también trato de hacerla en esta línea, para que no sea solo información, sino que pueda hacer click en las personas”.

La estupidez, para Cohen, se trata de un estado de ánimo. “Nadie puede ser tan arrogante para pretender ser estúpido permanentemente. Es un logro increíble. Hay que tener pausas entre medio. Uno no puede estarse sacando fotos en la Plaza Italia vacía todos los días. La estupidez son momentos”. Y la envidia también, afirmó. “Son actos que ocurren en la cotidianidad, en el trabajo, en la casa, o con amigos. Duran un rato. Las personas se dan cuenta, dicen ‘cómo pude hacer eso’ y les da una vergüenza terrible”.

Porque, además, un hecho característico de la estupidez es que “la persona estúpida no quiere ser estúpida. Es parecido a un lapsus. Algo inconsciente. No es una mala intención. Y eso es aún más riesgoso”, ilustró. Ese lapsus puede traer “consecuencias en el trabajo, o con la autoridad a cargo, que a veces comete estupideces”.

La envidia, en tanto, se manifiesta de una forma “que no es explícita para mí, pero sí para los otros. La envidia sana, que es un término que se usa mucho, es algo que no existe, un defecto del lenguaje. En vez de decir te admiro, te envidio, convenimos que se trata de una especie de admiración”.

Ese tipo de reacciones, para Cohen, forman parte de un mecanismo de defensa a diversas amenazas del exterior. “Sin eso no podríamos tener mente”. Las personas impulsivas están “impedidos de tener una mente más realista”. “La negación tiene que ver con una arrogancia u omnipotencia sin limites. El tema de la desmesura es muy importante, y nos lleva a la psicopatología. Porque todos tenemos envidia, pero cuando a uno le meten un gol tiene que reconocer que es culpa de uno”.

Cohen se dejó el tiempo para homenajear al recientemente fallecido caricaturista Quino, un agudo observador de las pequeñas y grandes estupideces de los seres humanos. “Es un caricaturista que pertenece a la cultura latinoamericana. Son de esas personas que van a permanecer presentes por muchos años, porque su obra está ahí, viva. Estos artistas argentinos tienen un humor y una forma de representar el mundo extraordinaria. Quién va a dibujar ahora nuestra pena”.