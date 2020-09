Consuelo Valdés, ministra de Cultura: “Me duele que digan que no hay ministerio. Es una falta de respeto para mis trabajadores”

El Ministerio de las Culturas acaba de lanzar la primera edición de un programa de e-commerce y marketing digital, completamente gratuito, que busca que los emprendedores del sector de la cultura puedan contactarse mejor con sus audiencias. “Todo esto del marketing digital llegó para quedarse, pero necesitamos capacitación, porque lo que conocemos más es lo presencial, los aplausos, las risas y la emoción”, fue lo que comentó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, en conversación con Ciudadano ADN.

El Covid ha golpeado “en forma inédita” al sector de la cultura, por lo que Valdés asegura que “hemos aprovechado este espacio tan duro para adquirir nuevas herramientas para mejorar las capacidades de gestión” de los integrantes del mundo cultural. Porque además, hay cursos Sence que ofrecen 3.000 becas gratuitas para acceder a 69 cursos en línea sobre música, artes escénicas, audiovisuales, diseño, y capacitaciones en temas de derechos de autor “que es un tema que nos preocupa”, gestión de museos o la Ley de Donaciones Culturales “para que el sector privado conozca mejor las ventajas de esta ley”.

Los cursos han tenido un gran interés: 2.400 personas inscritas, por lo que aún quedan cupos, y las postulaciones están abiertas hasta el 30 de septiembre. “Eso nos alienta a seguir ofreciendo mas oportunidades de capacitación”.

La máxima autoridad cultural del país fue consultada por las constantes críticas al ministerio por parte del mundo de la cultura, que incluso han llegado a sostener que “no hay” un ministerio de las culturas. Al respecto, Valdés expresó: “Ha sido un ámbito especialmente golpeado por la crisis, en una profunda precariedad. Eso yo lo sé y me duele profundamente. Yo tomo esas palabras en ese contexto. Pero no quiero quedarme en la crítica: como país tenemos mucho trabajo por delante. A mí me duele porque es una falta de respeto para mis trabajadores, que han estado trabajando lo más rápido posible para atender las necesidades de los artistas”.

“Decir que todos estamos trabajando para el fortalecimiento del sector cultural, con reuniones de trabajo constantes, y trabajando protocolos. Hicimos una consulta online a 15.000 trabajadores mundo de la cultura preguntándoles cuáles eran sus necesidades”, agregó. Esa consulta derivó en un plan de emergencia que incluyó varias líneas: apoyo a espacios culturales, adquisición de contenidos culturales y apoyo a las regiones, además de medidas de sanitización e insumos, por un monto de 2.000 millones de pesos.

Esas carencias históricas del mundo de la cultura, esperan muchos, debieran ser compensadas en un nuevo ordenamiento constitucional. Para la ministra, la Nueva Constitución debería incluir “el tema del respeto a la diversidad cultural, yo siempre voy a estar trabajando para defender esos principios. El reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, el patrimonio cultural como un bien público, la memoria histórica de nuestro país. Son ámbitos que están en la ley que crea nuestro ministerio, y trabajamos para que se cumpla”.

Otro tema polémico de los últimos días es el proyecto de nuevo Museo de Arte Contemporáneo, presentado al Gobierno por el arquitecto Gonzalo Mardones, y que, en una estructura subterránea cubierta de cemento, arrasaría con gran parte del Parque Forestal. “Por el momento solo tengo información preliminar, y sería poco prudente expresarme”, aseguró Valdés, recordando que otras opciones son ampliar el recinto actual de Quinta Normal, o incluso disponer del edificio de TVN en Bellavista, del que hoy gran parte está en desuso. “Son propuestas interesantes, pero esto requiere de consulta y participación, porque son muchas las aristas. El MAC sin duda necesita un lugar para expandirse”.