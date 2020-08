Francisca Florenzano en Una Nueva Realidad: “El mundo de la cultura y las artes es un sector que es tremendamente importante y que necesita apoyo”

En la última edición del primer ciclo de Una Nueva Realidad en ADN, Cristóbal Bellolio conversó con la socióloga y directora de la Fundación CorpArtes, Francisca Florenzano, respecto a la situación actual del mundo de la cultura y las artes en el contexto de la pandemia.

En cuanto al complejo panorama que enfrenta la industria artística, la gestora manifestó que “no hay ninguna fuerza en el mundo público, ni tampoco un compromiso tan fuerte y perdurable desde el sector privado, con relación a cómo se entiende, cómo se asume y cómo se proyecta su desarrollo”.

Asimismo, la socióloga se refirió al desafío de mantener instancias culturales una vez que concluya la crisis sanitaria.

“Lo más importante hoy en día es, efectivamente, que cada chileno tenga que comer, y que pueda vivir de manera digna su día a día. Sin embargo, no nos puede pasar como país que el día de mañana, cuando esta pandemia termine, levantemos la cabeza y digamos que como nación somos simplemente capaces de dar comida y algo de abrigo“, argumentó.

Las proyecciones respecto a la industria artística, mientras se mantenga la emergencia, no son para nada alentadoras. “Las más dramáticas dicen que, al menos dos tercios de las instituciones vinculadas al mundo de las artes, las culturas y el espectáculo, no van a volver a abrir. Esto no es solamente en Chile, sino a nivel internacional”, dijo Florenzano.

Por otra parte, la directora de la Fundación CorpArtes, hizo un análisis positivo de las nuevas instancias que permite el mundo digital en el desarrollo de la cultura. “Es una gran oportunidad”, reconoció.

“Muchos artistas de diferentes ámbitos han abierto sus casas. Es algo bien mágico el tema de conectarse, el poder hablar con artistas o con personas que jamás pensaron que podrían intercambiar una palabra, una reflexión, el cómo es su proceso creativo, conocerlos un poco más. Esa parte hay que destacarla y relevarla, porque se abren esos espacios paralelos“, destacó.

Además agregó que “muchos artistas chilenos que están haciendo obras de teatro en formato digital esperan que el día que volvamos a la puesta en escena tradicional, se mantenga esta otra línea, porque la han descubierto, la están valorando y disfrutando“.

Finalmente, la socióloga indicó que este período “va a ser un aprendizaje tremendo para todos como seres humanos”, e hizo un llamado a las autoridades a apoyar el desarrollo de las artes.

“Este es un sector que es tremendamente importante, y que necesita apoyo. Siempre hay maneras, no necesariamente con mayor presupuesto. No nos perdamos en el proceso de reapertura. El mercado, los centros comerciales no son todo. Cómo reabramos el país dirá mucho de cómo estamos pensando y qué somos como sociedad. Es importante poner al mundo de las artes, la cultura y el deporte, que son temas que nos llenen como seres humanos, más al principio, y no tan al final en el proceso de reapertura. Y estoy convencida de que aquí hay miles de oportunidades, y tenemos que verlas y proyectarlas”, concluyó.