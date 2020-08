Elicura Chihuailaf: “No es que la blanquidad no sea hermosa, pero todos los colores son parte del mundo”

El mundo de la cultura es uno de los más golpeados por la pandemia. Hoy, tres de sus destacados miembros deciden pensar en una nueva Constitución desde una perspectiva cultural: Alfredo Castro, Isabel Parra y Elicura Chihuailaf, en un conversatorio moderado por Nivia Palma, que se llevará a cabo hoy jueves 27 de agosto a las 19:00 horas, a través del Facebook del Instituto Igualdad.

Precisamente, el pueblo mapuche es parte central de la agenda de una eventual Nueva Constitución, cuyos derechos han sido detenidos por “un pequeño grupo egoísta que lo quiere todo. La constante ha sido la exclusión y la permanente falta de democracia”, según reflexionó Chihuailaf, destacado escritor y poeta mapuche, desde la ciudad española de Asturias, en conversación con Ciudadano ADN.

Ese grupo oficializó a Chile como “un país de blancos, donde gracias al clima no fue necesaria la llegada de negros. Con una declaración así, no hay sorpresa frente a lo que ha ocurrido en este tiempo. Se está excluyendo a la diversidad. No es que la blanquidad no sea hermosa, pero todos los colores son parte del mundo y también es hermosa la morenidad”.

El escritor, poeta y orador mapuche marcó la diferencia entre una “chilenidad enajenada”, que representa esos valores que incluyen la exclusión, y la “chilenidad profunda, que es la mayoría”. Esa división marca que “muchos encuentren violencia donde no la hay. Se dice que el pueblo mapuche no quiere el desarrollo. Y sí lo queremos, pero con la naturaleza”, recordó, vinculando esa mirada cultural propia con lo que llama “el buen vivir”.

Leer también Cultura y Educación Elicura Chihuailaf es nominado por la Universidad Católica al Premio Nacional de Literatura Tiempo Libre Adiós a Parquímetro Briceño y una conversación entre Natalia Contesse y Elicura Chihuailaf

Chihuailaf valoró la importancia de “una democracia profunda” que debería surgir de este proceso constituyente. “Si una nueva Constitución surge del pensamiento, de la diversidad y de la pluriculturalidad, es muy esperanzador”. También se muestra abierto a participar como un constituyente. “Me gustaría mucho. Hay que asegurar una representación de los pueblos nativos en la redacción de la Constitución, pero también en el denominado Parlamento, me parece”. Para el poeta, la cultura es fundamental en cualquier nuevo ordenamiento, porque se vincula con “seguir la dura advertencia que nos ha dejado en claro la naturaleza, pero que también es una gran oportunidad: que la Humanidad comience a caminar por el amplio camino del buen vivir”.

El poeta ha sido postulado en reiteradas ocasiones al Premio Nacional de Literatura, reconocimiento que para él sería “una oportunidad de abrir puertas de acercamientos al pueblo mapuche”. Chihuailaf recordó que nunca una persona de origen nativo ha ganado este premio, ni ningún otro Premio Nacional. “Sería una puerta, o una ventana al menos, para que la chilenidad pueda ver la riqueza de las culturas mapuches”. Este año, Chihuailaf va postulado por su tercera oportunidad, presentado por la Universidad de La Frontera, como una forma de mostrar desde la poesía que los humanos “somos una parte más de la naturaleza, como lo hacen las flores, los animales y los pájaros. El premio sería una posibilidad de poner sobre la mesa un conocimiento que tristemente se ha negado a las nuevas generaciones, y de iniciar un diálogo para el que nuestro pueblo siempre ha estado llano”.

Chihuailaf vive su cuarentena en Asturias, donde quedó varado antes de que comenzaran las restricciones sanitarias y las cancelaciones de vuelos. “No sabía que me iba a tocar esta suerte de exilio. Espero volver pronto al Wallmapu. Pero estar en un lugar lejano me recuerda lo que vivieron tantos chilenos y nativos hace décadas. Es como estar en un balcón donde puedes ver todas las posibilidades, pensando: ojalá que la chilenidad pueda ver lo propio, valorarlo, porque nadie elige nacer con un color, en un lugar, con una visión de mundo o un idioma, pero tenemos que amar lo que nos ha tocado. Si no amamos aquello, ¿cómo vamos a aceptar la diversidad? Las culturas son flores del espíritu, y cuando alguna flor tiene su forma y su color propio desaparece de nuestro jardín, todos perdemos”.

El poeta se mostró enamorado de la belleza natural de esa zona de España, pero no pudo evitar despedirse con un mensaje que se vincula con la visión de mundo que expresa en su poesía: “Pero la casa es la casa”.