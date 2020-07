Unicef y la pandemia: “Hay niños creciendo con el mensaje de que salir y contactarse con los otros es peligroso”

Los desafíos de estudiar en casa, la existencia de otras pandemias en la historia, y los miedos y dificultades frente al Covid-19 son parte de los temas que trata “Cuarentena 31”, serie de cápsulas protagonizadas por los personajes de la serie “31 Minutos” y producidas con el apoyo de Unicef.

No es la primera vez que la entidad de Naciones Unidas trabaja con los creadores de la serie, y el proceso fue “un trabajo muy grato y fácil de hacer”, según expresó en conversación con Ciudadano ADN la psicóloga de Unicef, Francisca Morales. Ellos contribuyeron recopilando y entregando información sobre “qué están viviendo niños, niñas y adolescentes en este tiempo de pandemia”, encontrando que “sienten principalmente miedo”. “Los niños están creciendo con el mensaje de que no hay que salir, que afuera es peligroso y que contactarse con los otros de abrazo o de beso es peligroso”.

Para combatir esas percepción, nace esta alianza que, a través de personajes infantiles y con un fuerte énfasis en el humor, buscan “transmitir que esto existe, pero tomándolo con humor y bajando un poco la densidad de la situación”. Al mismo tiempo, el mensaje es para los adultos, invitándolos a “evitar la sobreexposición de los niños a todas las noticias” y “promover que es bueno hablar del tema”.

El duelo en los niños: “Es bueno que los niños nos vean llorar si tenemos pena”

Según la psicóloga, los niños están viviendo duelos, aun cuando no hayan sufrido la pérdida de un familiar o cercano. “No ir al jardín o al colegio es una pérdida. No ver a los amigos también. Son cosas que generan emociones de mucho dolor, frustración y rabia”. Por eso, los adultos son los responsables de tocar el tema “y no hacer como que no existe, porque cuando no damos espacio al niño para hablar de su pena, lo estamos dejando solo y eso es mucho peor”. Conversar con ellos, explicó Morales, “es parte de la tarea que nos toca como adultos, de las tareas difíciles”.

Otro cuidado pasa por asumir las emociones que los adultos sentimos, y que los niños de todos modos van a percibir. “Es normal que estemos abrumados, y es bueno que los niños nos vean llorar si tenemos pena. Pero si la pena es demasiada, ahí el adulto tiene que pedir ayuda, porque el niño va a sentir que tiene que apoyarlo y no va a tener espacio para su propia pena”.

En el caso de la muerte de una persona cercana, la importancia de los ritos de despedida también resulta clave. “Hoy estamos muy solos, y es importante que la familia que no ha podido estar presente pueda tener su propio rito en la casa”, explicó la psicóloga. Este puede ser un espacio en la casa con una foto o un objeto que recuerde a la persona que ya no está, o simplemente conversar sobre ella. “La persona vive en uno. Siento que aprendí mucho del tema de la muerte con la película ‘Coco'”, recordó la experta.

“La muerte es un momento muy complejo para cualquier familia de cualquier edad”, recordó la experta. Se trata de un hecho capaz de “remover la historia y las estructuras. Por eso, es muy importante conversar de qué cosas les gustaban de los abuelos. No borrarlos. Cuando alguien muere, se muere físicamente, pero sigue estando en las conversaciones y recuerdos”.

La pérdida y el regreso a clases

El tema, adelantó, es un desafío para el sistema educacional, a la hora de planificar el retorno a las aulas. “Hay que hacernos cargo de los duelos de muchos alumnos, y de profesores también”. Un retorno que la psicóloga de Unicef vaticina como complejo, desde la coordinación con el mundo laboral de los apoderados hasta las “familias que van a estar con temor de enviar a sus hijos, cuando no sabemos bien las indicaciones claras para evitar contagio”, pasando por los efectos en los propios niños.

Por eso, desde Unicef “estamos pensando la vuelta a clases como un proceso que ya partió, y que va a ser un proceso, entrando y saliendo”. Las experiencias internacionales que observa la entidad muestran que la primera etapa debe ser voluntaria. “No es posible exigir asistencia mientras haya temor fundado de que el niño se puede contagiar porque no hay una vacuna”.