“La violinista en el pasillo”: Enfermera del Hospital El Pino regala melodías en violín a sus pacientes: “Lo que viven es extremo. Por eso, les doy esperanza de que van a salir bien de aquí”

Dámaris Silva es TENS de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital El Pino, pero se hizo conocida en redes sociales por su talento musical: por estos días, y con su violín al hombro, toca música para darle un regalo de esperanza a los pacientes con Covid-19.

Una actividad que solía hacer un grupo de jóvenes de la Iglesia en que participaba, pero “cuando empezó la pandemia, se cortaron los permisos y se tuvo que parar con la obra”, contó Dámaris en entrevista con Ciudadano ADN. Ella comenzó con el instrumento a los 12 años en la Orquesta Sinfónica de Talagante, bajo la dirección del conocido músico Álvaro O’Ryan. Además, asiste a una iglesia evangélica “desde chica, y toda mi familia está ligada a la música, cantan o tocan algún instrumento”.

Dentro de sus piezas favoritas, Dámaris elige dos himnos religiosos, “En tus afanes y en tu dolor” y “Cómo poder estar triste”, además de temas del cancionero popular como “Tabaco y Chanel” o “Bailando con tu sombra”, que “los funcionarios disfrutan porque es algo más movido”.

Música en medio del dolor

Los pacientes, al verla por los pasillos tocando el violín, reaccionan sorprendidos. “Nadie se lo espera, menos en un hospital. Mis compañeros también, pocos sabían que yo tocaba un instrumento y cantaba”. Por eso, insiste en su actividad, que para ella es “una forma de dar un poquito de distracción al día y al turno”. Todo en un contexto de emociones encontradas, con pacientes que no lo están pasando bien, muchas veces intubados. “Lo que viven los pacientes es totalmente extrema. Por eso, les doy la confianza y la esperanza de que van a salir bien de aquí”.

Un escenario de incertidumbre del que los profesionales de la salud no son ajenos. “Desde un principio cada uno vive sus propios miedos en su casa, somos madres, esposas, tenemos hijos, está el miedo a contagiarse y contagiar a la familia. No todos podemos llegar a la casa bien, algunos llegan desanimados, pero la oración me ha ayudado bastante”, cuenta Damaris, madre de dos hijos y que asegura que su refugio es “la fe que tengo en Dios y la fortaleza que me da”.

Sus hijos, incluso, parecen haber heredado su amor de la música. “A la más grande de chiquitita le compré un violín, pero no hay caso, le gusta cantar. Al más chico le gusta la batería y anda pegándole a lo que pilla”.

El Hospital El Pino sigue con todas las camas ocupadas. Hace dos días se completó la UCI y hubo que habilitar otro espacio. “No le habíamos tomado tanto el peso”, reconoce Damaris sobre la enfermedad. Sin embargo, los profesionales de la salud siguen dando lo mejor de ellos. “Si uno ve que un paciente no está saliendo, se desmotiva, se frustra”.

Mientras, a Damaris incluso le piden temas específicos, así que “he llegado a la casa a practicar algunos”, y recibe mensajes de agradecimiento de pacientes dados de alta y de familiares. “Uno me decía ‘tú no imaginas la alegría que das a los demás’. Otro me dijo ‘por qué no te dedicas a la música mejor’. Pero esto es un complemento. Mi trabajo es lo que estudié y lo que quiero seguir haciendo”.