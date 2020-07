Profesor español hace furor en Instagram y TikTok: “La biografía de Napoleón y Cleopatra no va a cambiar sus vidas, pero hay que otorgar dignidad al proceso educativo”

Paco Pajuelo, profesor de historia del Instituto Siglo XXI de Sevilla, decidió adaptarse a las clases online de una forma que lo hizo dar la vuelta al mundo: disfrazándose de distintos personajes de la historia universal, e integrándose a las aplicaciones que usan sus alumnos: Instagram y TikTok.

Según explicó en Ciudadano ADN, su objetivo era “tener un contacto directo con ellos, y saber cómo estaban, y reconvertir esas aplicaciones en una plataforma educativa”. Ahora, cuenta, sus alumnos lo ven en stories y videos, participan, y el profesor comienza a comprobar “que hay una tecla buena que estoy pulsando. Parece que no solamente le ha gustado a mi alumnado, sino que ha trascendido”.

Paco es un convencido de que la educación tradicional tiene que renovarse. Sobre todo ahora, en medio de una pandemia que tiene a niños y jóvenes confinados en sus casas, y comunicándose con el mundo externo a través del computador y el teléfono. “Considero que traspasar el modelo presencial al telemático es un fracaso”, dice. Por eso, se convenció de que en sus dosis de aprendizaje vía redes sociales, dinámicas y divertidas “pero no carentes de contenido, está el truco de la atracción”.

En España, contó, está muy cuestionada la idea de que “un alumno de 15 o 16 años esté seis horas sentado delante frente a su ordenador viendo a su profesor. Yo considero que en una situación crítica como la que estamos viviendo es una locura insoportable para los adolescentes”. Por eso, está seguro de que “cuando entremos al aula habrá que adaptar esto”. Su idea a futuro es seguir implicando a sus alumnos en la producción de estos videos y en la participación a través de estas aplicaciones.

Una revisión de metodologías que, asegura, también pasa por un urgente reenfoque de los contenidos. “Yo utilizo la historia, mi licenciatura, como un pretexto para poder enseñar, pero no para transmitir meros contenidos. La biografía de Napoleón o de Cleopatra no va a cambiar sus vidas ni es fundamental, pero sí hay una manera de comunicarse, de transmitir desde la emoción, y hay un profesor que es una persona haciendo algo bueno y bonito para ellos. Esa es la idea fundamental: otorgar dignidad a su proceso educativo y a sus vidas”, reflexiona Paco, quien asegura que su entrega como profesor “no va a dejar de ser de esta forma intensa, porque es la profesión que tengo y la amo”.

La relación de Paco con las redes sociales, ahora, es más estrecha que nunca. “Tenía algunas a nivel personal y ahora las manejo como si tuviera 15 años también”, dice, a sus 33 años. “Siempre parto de la base del Paco adolescente, qué me interesaba, qué me movía. Hoy, nos gusten más o menos, las redes sociales están en sus vidas, y es bueno que capten que hay otras maneras de usarlas, no solo la frivolidad y lo efímero. Ahora, el profe con materias de historia ha conseguido más seguidores que todos ellos”.

Otro tema que llama la atención de Paco es la indignación propia de la llamada “Generación Z” frente a injusticias históricas, y que se traduce en airadas respuestas de justicia que van desde “cancelar” figuras públicas hasta derribar estatuas. “Es un fenómeno complejo, y de una intensidad tremenda debido a la intensidad con que corren los mensajes, y el nivel de ira concentrado, no sin motivo. Son personas que están siendo víctimas desde la profunda crisis económica del 2007 y 2008, desencantadas con la sociedad y lo que el sistema puede aportar”, piensa el profesor, cuestionando también el extremo donde “se mete en el mismo saco un esclavista con una escultura de Miguel de Cervantes, por esa falta de información y la ira y odio que domina en Twitter, con mensajes vacíos pero llenos de odio”.

Hoy, Paco está de vacaciones de verano, esperando el reinicio del año escolar del Hemisferio Norte, programado para septiembre. Aún no sabe si en España volverán a clases presenciales o seguirán en modalidad online. “Hay miles de opiniones y directrices, todas confusas. Los gobernantes, como nunca han estado detrás de las aulas, no conocen la realidad y no saben indicarnos directrices claras”, cuestiona. Del mismo modo mira con suspicacia el relajo de las restricciones de movimiento en España. “Hay situaciones que uno se lleva las manos a la cabeza. A veces sospecho que nos van a meter en casa de nuevo. Hay un relax comprensible, mucho tiempo en casa, pero tenemos que andar con ojo porque esto puede volver peor y más peligroso de lo que ya es”.