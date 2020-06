Hernán Rivera Letelier cuenta el proceso de escritura de “La Reina Isabel cantaba rancheras” en su nuevo libro y asegura que está “más encerrado que el Chapo Guzmán”

“Epifanía en el desierto” es el nombre del nuevo libro de Hernán Rivera Letelier, que cuenta la trastienda del proceso de escritura de su novela más emblemática, “La reina Isabel cantaba rancheras”. Algo así como la piedra inicial de una biografía, aunque él aseguró -en entrevista con Ciudadano ADN- que “nunca tanto” y que el proyecto “nace por casualidad”.

“Conversando una mañana con mi editora, Paz Balmaceda, por la edición de los 25 años de “La Reina Isabel”, me pongo a contarle algunas cosas sobre el libro y me dijo, ‘por qué no te escribís un prólogo’. Le dije que sí, pero a la página 20 la llamé y le dije ‘esto es un libro'”, contó el escritor. Ese libro narra los cuatro años que pasó escribiendo un libro que, en sus palabras, “me cambió la vida en 180 grados, me puso patas arriba, me pasó de proletario a propietario, de minero a caballero”.

Rivera Letelier, asegura, nunca pensó en volverse un escritor. “Yo no tenía por dónde. Me crié en un campamento donde no tenía ni una biblioteca, en la escuela donde estudié no había libros, en mi casa evangélica estaba la pura Biblia, no compraban diarios ni revistas”. Sin embargo, aprendió a leer a los 7 años y comenzó a leer de todo. “Pura basura, pero leía”. La escritura, recuerda, llegó a los 18 años, junto con el descubrimiento de “maestros” como Juan Rulfo, Gabriel García Márquez o Cortázar. “Empecé del cero absoluto. Si hay un escritor autodidacta ése soy yo”.

Una carrera hecha al margen de la élite literaria, de la que dice “sabía que no me tenían buena”, aunque asegura no sentirse discriminado. Más bien, “yo le di la razón a la niña que no me dejaba entrar al Congreso cuando me dieron un premio. Venía en bus de Antofagasta, 20 horas de viaje, todo chascón y apuradito, buscando dónde quedaba la cuestión. Llegué cinco para las once y empezaba a las once”. Lo que sí le dolió, confiesa, fue al momento del cóctel. “Yo andaba con mi pluma en una mano y una copa de vino en la otra, dándome vueltas, y nadie me agarraba ni para el leseo. Conversaban entre ellos, todas las vacas de la literatura. Me paseaba solo sin hablar hasta que me encontré con mi amigo Ramón Díaz Eterovic”.

Una pandemia provechosa

Hoy, a sus casi 70 años, se enfrenta a un hecho tan inesperado como una pandemia. “Estamos casi en un Apocalipsis. Esto es como estar en una película de ciencia ficción, todo el mundo con máscaras. Es como para hacer un libro esto”, dice, luego de tres meses encerrado “sin ir a la esquina, más encerrado que el Chapo Guzmán, mis hijas y mi señora no me dejan ir ni a sacar la basura”.

Sin embargo, la suya es una cuarentena bastante productiva: según contó, ya ha escrito dos novelas. “Me levanto a las cinco de la mañana, me ducho, tomo té, y de ahí escribir hasta las diez de la noche”. Las dos novelas, aún con títulos de trabajo, son sobre la pampa, y una de ellas arranca en Santiago y termina en el norte, confidenció.

Mientras “O Ultimo Jogo”, película brasileña basada en “El Fantasista” ya se estrenó, Rivera Letelier recordó que en julio se empezaba a filmar “La contadora de películas” en coproducción chileno-español-francesa y bajo la dirección de Isabel Coixet, “pero con esta cuestión de la pandemia no pudieron”.

También tuvo palabras para la figura del escritor Luis Sepúlveda. “Me da mucha lata que se muriera antes de ver el homenaje que le doy en el libro. Lucho fue uno de los escritores que me dio la mano cuando empezaba. Son muy pocos los escritores con esa generosidad con los que vienen atrás”.

Luego de lanzar “La reina Isabel…”, Rivera Letelier seguía trabajando en la mina, hasta que en 1995 le llegó una carta de Paris. El remitente era el autor. “Decía que anduvo en Santiago, le pasaron el libro mío y le gustó tanto que me pedía permiso para ser mi editor en Europa. Yo no podía creerlo. Le mandé una carta y le dije que lo iba a pensar. Fue extraordinario porque se publicó en cinco países, y ahí empezó el alud de traducciones” de una novela que ya ha sido editada en 27 idiomas.

A la hora de escoger su libro más querido, no se casa con ninguno. “‘La Reina Isabel’ es mi regalón. El más importante es ‘Santa María de las Flores Negras’. El más mágico es ‘El romance del duende que me escribe las novelas’. El más tierno es ‘La contadora de películas’. El más entretenido es ‘El fantasista'”.

Y tampoco tiene mayores expectativas con “Epifanía en el desierto”. Según asegura, “no ando pensando las 24 horas del día en el éxito y la fama. De repente voy por la calle y veo que la gente me está mirando mucho, me llevo la mano al marrueco y pienso, ¿no lo llevaré abierto?”, relata el escritor, que ya anuncia para el próximo año la cuarta parte de la saga de las aventuras del Tira Gutiérrez y su hermana Tegualda.