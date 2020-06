Filósofo Daniel Loewe abrió Una Nueva Realidad en ADN: “Somos seres evolutivos, tendemos a descontar el valor del futuro”

Cristóbal Bellolio dio el arranque a Una Nueva Realidad, espacio de reflexión y conversación de ADN durante los sábados.

En su primera edición conversó con Daniel Loewe, filósofo que estrenó hace pocos días su nuevo libro Ética y coronavirus.

“Trata de muchos temas diferentes, pero un punto central es la relación entre libertad y coronavirus. Otro es la consideración del modo de lidiar con la pandemia con todas las perspectivas éticas. Al final del libro me refiero a mucha de las amenazas, el riesgo totalitario”, explicó.

Conversando con Bellolio sobre las libertades que se tiene en el mundo actual bajo el contexto de crisis, el filósofo analizó el caso de algunos detractores antivacunas. “Si consideramos que el Estado tiene la potestad legítima de obligarnos a quedar en casa, bajo el mismo razonamiento, tiene la potestad de vacunar a nuestros hijos“.

Con los cambios que significará la vida después de la cuarentena, el docente de la Universidad Adolfo Ibáñez aseguró que “la gran amenaza al liberalismo es el cambio climático, es el único modo”.

Pensando en el apego al día a día que tiene el ser humano, el filósofo expresó que “somos seres evolutivos, tendemos a descontar el valor del futuro, porque vale menos que el presente. Nuestra tendencia a descontar el valor del futuro es muy fuerte. Todos tenemos bases evolutivas”.

Analizando las pérdidas humanas y el dilema moral que ha surgido en base a la toma de decisiones en instancias críticas, Loewe profundizó en que “es insostenible sostener de manera no argumentada que el valor de la vida está ante todo. No está ante todo. Tenemos el derecho a la vida, pero este no justifica cualquier tipo de medida para mantener la vida. Vivir implica riesgos, y no podemos eliminar todos los riesgos de la vida y no podemos asumir todos los costos de eliminarlos si es que fuera posible”.