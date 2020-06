Subsecretaria de Educación Parvularia y niños retirados del sistema por la crisis: “El jardín infantil cumple con un propósito pedagógico, y no es reemplazable en la casa”

Cuando muchos padres enfrentan problemas económicos producto de la pandemia, un problema que preocupa es la deserción preescolar, un nivel educativo que no es obligatorio en Chile. Decisión que “se entiende, pero trae muchas consecuencias negativas para el sistema, y también para los niños”, según expresó en conversación con Ciudadano ADN la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.

Al respecto, Castro recordó que “el jardín infantil cumple con un propósito pedagógico. Lo que ocurre en el jardín es un proceso de calidad que no es reemplazable en la casa”. Por eso, desde la subsecretaría han propulsado reuniones con directores a fin de obtener soluciones, entre las que figuran modificar los procesos para mantener el vínculo, o incluso rebajas en la mensualidad.

Conscientes de que “es una situación difícil”, la subsecretaria llamó a “pensar en el rol que cumplen jardines en las comunas y barrios”, enfatizando que los niños que reciben educación preescolar estarán “mucho mejor preparados en su desarrollo, porque les permite avanzar mucho en su desarrollo futuro”.

Castro enfatizó que el Estado lleva al menos 20 años promoviendo un “rol protagónico” para la educación preescolar, que tuvo un punto de inflexión en 2013, cuando se incorporó el Kinder obligatorio como reforma constitucional. “Lo que estamos haciendo ahora es materializar la obligatoriedad”, puntualizó, a propósito del proyecto de ley que lo establece como tal, junto con la educación básica y media.

Un cambio necesario, ya que existe “evidencia científica” de la relevancia de la educación en los primeros años para el futuro de los niños. “Todos los países que han logrado avanzar hacia el desarrollo han puesto dentro de sus principios que la educación de los más pequeños es muy relevante. Si tuviéramos la evidencia, partiríamos con la educación obligatoria en todo nivel”, expresó, remarcando la diferencia del llamado nivel de transición (Pre-Kinder y Kinder) con los niveles medios y el salacuna.

La importancia de la educación preescolar

La subsecretaria cuestionó la arraigada visión que tiene el preescolar en ciertos sectores. “Durante mucho tiempo se ha pensado que es un espacio de juego donde cantan, bailan y las tías son amorosas. Y no son tías, son educadoras, tienen una preparación, y no cualquiera es educadora”. Asimismo, las actividades tienen un propósito pedagógico y objetivos concretos y medibles.

Por eso, su preocupación es que, en este contexto de educación online, “la última prioridad son lo más chiquititos. No son autónomos, no basta con sentarlo frente a un computador, necesita de un adulto”. Además, es posible que, ante la presencia de hijos en educación básica, media o universitaria, “van a privilegiar a los mayores con el uso de internet”. Por eso, se están creando herramientas “que van más allá de los recursos en línea”. Además de enviar material físico, lanzaron una app hecha en conjunto con Junji -que, además de “ser mucho más intuitiva” para los preescolares, permite una comunicación directa entre educadoras y familias. O la utilización de medios como la radio para llegar a zonas rurales donde no existe buena señal de internet. También se está enviando, a través de mensajes de WhatsApp, consejos a los padres para trabajar desde la crianza. “Sabemos que no estamos llegando al 100% de los niños. Un 50% no va a la educación parvularia y esos niños también nos importan. No vamos a cejar en nuestro empeño por llegar a todos”, manifestó la subsecretaria.

La recomendación principal apunta a que “en este periodo tan difícil, transformar los espacios en modo niños”. Esto no se trata de “hacer rutinas especiales para ellos, sino de incorporarlos en las rutinas. Al cocinar, enseñandoles sobre las frutas y las verduras, por ejemplo”. Todo, sin perder de vista que “el desarrollo de los niños no se detiene”.

Además, anunció la subsecretaria, en los próximos días Junji lanzará una encuesta para conocer las impresiones de los niños sobre este periodo de pandemia. Castro entrega un adelanto: “La gran mayoría dice que lo mejor de este tiempo es que han podido estar con sus padres”. Si bien “sabemos que es difícil, y que los padres no estábamos preparados para ser educadores de nuestros hijos, los niños son mucho más adaptables que los adultos” el llamado es a “ser capaces de explicarles un poco más, de atender sus necesidades y preocupaciones, eso no hay ningún papá que no lo pueda hacer, y los niños lo reciben de mucho mejor manera. Los niños tienen mucho que decir y lo están haciendo”.