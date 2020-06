Entre estallido social y pandemia, “Newen”, libro de Ziley Mora, “tiene respuestas” desde la espiritualidad mapuche

Estamos a días del We Tripantu, año nuevo mapuche, momento que contiene “el regreso del sol”, un hito que “significa que la vida se puede renovar y volver a comenzar”. Días que además se enmarcan entre un estallido social y una pandemia, y que escogió el escritor, filósofo y etnógrafo Ziley Mora para lanzar “Newen”, libro de aforismos, reflexiones y trozos de canciones de la espiritualidad mapuche que contribuyen a dar respuesta a estos tiempos tan convulsos.

La palabra que da nombre al libro “significa fuerza, energía interior, es casi un mantra. El hecho de pronunciarla te da una soberanía y te afirma en la existencia”, expresó el autor en conversación con Ciudadano ADN.

“Newen” también es la actualización y mejora de un libro que Mora editó en 1992 y que tuvo solo 200 ejemplares en su momento. “Quise publicar esto hoy, justo en el medio entre el estallido social y la pandemia”, dijo el filósofo. Previsto originalmente para lanzarse a fines de marzo y con presentación de Gastón Soublette -quien también firma el prólogo-, los ejemplares del libro “quedaron retenidos en las bodegas” producto de la emergencia sanitaria. Sin embargo, “ahora tiene su momento, porque tiene respuestas”.

Ante esta situación, para el autor, “la respuesta está abajo, en las raíces, en la tierra”. Una visión muy necesaria de recordar, dice, tomando en cuenta que “esta cultura nuestra creció de espaldas a su raíz. Llevamos 215 años de vida republicana, y este país se organizó de un modo occidental. El único y último presidente chileno que habló mapudungún fue Bernardo O’Higgins, eso revela cómo el pueblo chileno ha sido huérfano de un alimento matríztico”.

Los signos de la naturaleza

Para descubrir esas respuestas, Ziley Mora recuerda la importancia de la “capacidad de leer los signos de la naturaleza”, ejemplificándolo así: “Si a uno se le cae una herradura de un caballo, es mala señal, quizás el cuidador del cerro no fue reverenciado o no se le pidió permiso. En la ciudad, sería como pinchar un neumático. Uno dice ‘me compré un neumático malo’, pero nadie piensa que las señales son: tengo que ir más lento, observando el camino, no avanzar sin conciencia”.

Esta incapacidad de observar es, para el autor, una “enfermedad cultural que vive Chile”. Un país que “creció como si el fetichismo de la tecnología y la modernidad fuera lo único existente, con un culto fetichista del exitismo externo. La cultura mapuche nos devuelve al lenguaje olvidado, de observar el cielo, la tierra, las plantas que tienen tanto que decirnos”.

Mora cuenta que su libro reproduce un aforismo adecuado para la compleja época que vivimos, que en mapudungún significa “esto que vemos no es así nomás, tiene doble o triple lectura. Las cosas no se manifiestan inmediatamente como son, hay que esperar un poco”.

Mora también contó cómo surgió la idea de relanzar “Newen”, libro que “durmió casi 25 años y merecía otra suerte”. “Tuve conversaciones con la editorial Urano, una estupenda editora me propuso pulir, dejar afuera algunas cosas, incluir otras que den consuelo a lo que se está perdiendo y esperanza a lo que puede emerger”. El libro, explica, “apunta al sentido del vivir humano, más allá del estallido social y la pandemia, que nos devuelven a nuestra fragilidad e incertidumbre”. Es precisamente en esta crisis es cuando “empieza a mostrarse lo que son los ciclos de la naturaleza como el regreso del sol”.

Ese regreso del sol, dice el escritor, nos debe llevar a recordar que vamos a salir de esta pandemia, aun cuando no sabemos cuál será el nuevo escenario. Por eso, una pista para proceder está en los pueblos ancestrales, “expertos en vivir en la incertidumbre y la impermanencia”. “El error más absurdo sería volver a repetir los mismos esquemas mentales que nos llevaron a este abismo social, económico y de salud”, dice. La recomendación pasa por “fortalecer los vínculos cercanos, apoyarse, auxiliarse, en la pequeña comunidad. Sé que es difícil vivenciar esto en la ciudad pero es el único camino. No debiera ser olvidado esto para el regreso a esta supuesta nueva normalidad”.

Tradiciones para el año nuevo mapuche

Mora aprovechó la oportunidad para dar a conocer algunas viejas tradiciones mapuches y pehuenches para la noche del sábado 20, previo al inicio de este cambio de ciclo. Una de ellas consiste en “dejar vino remojando con ajenjo o natre, y beberlo ritualmente al alba del día siguiente. Te devuelve la salud, es un antigripal poderosísimo en el campo chileno y mapuche”. Según recordó, “lo amargo en la cultura mapuche es lo más óptimo para la salud, es un revulsivo para expulsar lo malo”.

Durante el We Tripantu, recomendó comer yiwiñ kofke, las sopaipillas mapuches bañadas en grasa de cerdo, que “producen una potente energía”. Si no se pueden conseguir, “todo lo que sea semilla” cumple una función similar. Mora contó que “en talleres en colegios, a los niños les hago comer un huevo cocido delante de una planta, ojalá un canelo, y echar las cascarillas molidas en la raíz del arbolito, incluso a veces plantamos uno”. El huevo, signo de fecundidad en todas las culturas antiguas, tiene la función de recordar “que la vida comienza en pequeño”. Otro ritual es “echar a andar la llave del lavamanos y echar ahí, o en el excusado del baño, un pequeño papel donde escribo lo que me quiero desprender. Así, hago que se vaya lo viejo y se disuelva lo negativo”. En la misma tónica va el acto de “desprenderse generosamente de aquello que yo no uso, como ropa, y entregarlo a aquel que lo necesita, para recordar que todo es nuevo”.