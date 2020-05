Ministra Consuelo Valdés invitó a participar del Día del Patrimonio Virtual: “Salgamos del confinamiento mental”

Uno de los fines de semana más esperados, cada mes de mayo, es el Día del Patrimonio, que desde hace 20 años abre las puertas de cientos de edificios y espacios públicos y patrimoniales, convocando en torno a un millón de personas.

Este año, la situación sanitaria obligará a afrontarlo de forma distinta, aunque “no lo quisimos bajar de ninguna manera, y buscamos otras formas, porque para eso está la tecnología”, según explicó en conversación con Ciudadano ADN la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.

Por eso, este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, la invitación es a visitar diadelpatrimonio.cl, donde podremos encontrar más de 700 actividades que conmemorarán el patrimonio material e inmaterial de Chile: lanzamientos audiovisuales, publicaciones, recorridos virtuales, charlas, conversatorios, exposiciones y talleres patrimoniales desde todo el país.

Serán tres días “de distracción, de entretención y de cultivar nuestras mentes con todo lo que ofrece nuestra cultura, para que salgamos del confinamiento mental”, propuso la ministra, que espera que los chilenos podamos “salir, y distraernos con todo lo que ofrece nuestro patrimonio material e inmaterial”. Incluso, esta nueva experiencia digital masiva puede transformarse en una opción para años venideros. “Quizás el próximo año vamos a tener dos versiones, presencial y digital, no sabemos”.

Valdés subrayó que la tecnología “nos permite entrar a lugares donde no podíamos entrar antes, o verlos desde otro punto de vista. Se va a aumentar la oferta”. Una oferta que espera convocar a público de todas las edades, con especial énfasis en niños, jóvenes y adultos mayores, “que por todo este tema de la cuarentena están muy confinados, y a veces en situaciones de hacinamiento muy dolorosas”.

Valorando el “esfuerzo enorme que hay detrás, son muchas instituciones y cerca de 1.000 personas trabajando”, la ministra contó que incluso hay preparados radioteatros, “cosas que están medias olvidadas. A propósito de los 60 años del terremoto de Valdivia, hay un teleteatro fantástico sobre el Riñihuazo”, el aumento de volumen en el Lago Riñihue que se produjo post-terremoto.

Además, recordó Valdés, hay contenido disponible en eligecultura.cl, donde está el comentado Ondamedia, “que es el Netflix del cine chileno”, o en la Biblioteca Pública Digital, que cuenta con más de 15.000 títulos para leer en esta cuarentena.

Consciente de que “esta pandemia ha golpeado muy fuertemente al sector cultural”, la ministra aseguró que su cartera ha estado “en contacto con todos los sectores” y “tomando muchas medidas para atender sus necesidades. Todo el ecosistema, desde los creadores a los técnicos, están sin trabajo. Es un sector muy precarizado, casi todo es empleo informal. Hay convocatorias a varios fondos para socorrerlos”.

Del mismo modo, están ofreciendo orientación legal para trabajadores de la cultura “para que vean cómo los beneficios del gobierno pueden ayudar”, y también poniendo a disposición protocolos, “para cuando venga el momento de la reapertura de los espacios y la gente se sienta cómoda”. Esa reapertura se hace urgente, porque “la tecnología es algo muy oportuno y llegó para quedarse, pero no es suficiente, la experiencia de estar en un espectáculo en vivo, los aplausos, las risas, las emociones, y la experiencia social, son cruciales”.

Por su parte, y cuando ya dos miembros del gabinete de Sebastián Piñera están contagiados con coronavirus, Valdés aseguró que “me estoy cuidando. Por suerte a través de las pantallas uno no se contamina de esta maldita este. Pero estoy desde las 7:30 de la mañana en teleconferencias, muy activa”. Ella no es la única, aseguró: “Los funcionarios del ministerio se están sacando la mugre en esto, atendiendo las medidas, desburocratizando y agilizando los procesos y facilitándole la vida a los postulantes, porque muchos no tienen acceso a internet o no están acostumbrados a llenar tantos papeles”.