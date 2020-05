Psicólogo sobre niños y adolescentes en pandemia: “Este no es el momento para ser papás perfectos, es para cuidar la vida y la salud mental”

En estas semanas de pandemia, cuarentena e incertidumbre, los niños y adolescentes están encerrados en sus casas estudiando online, perdiéndose oportunidades de descubrir el mundo y sometidos a una situación de estrés que ni los propios adultos pueden decodificar bien.

En conversación con Ciudadano ADN, el psicólogo clínico del Grupo Miradas, Ignacio Fuentes, insistió que -tanto para niños como para adultos- es normal estar asustado y preocupado. “Este no es el momento para ser papás perfectos, es el momento para tratar de cuidar la vida y la salud mental”.

“Los niños son extremadamente atentos y perceptivos del estado emocional de los adultos. Por eso, el primer paso es ser nosotros mismos conscientes de nuestras reacciones emocionales”, agregó Fuentes, quien cree que para los niños “es muy difícil hacer una ecuación que cuadre entre un adulto que está nervioso, pero que dice que las cosas van a salir bien”.

La situación que estamos viviendo, insistió el experto, es “muy superadora para el entendimiento no solo de los niños, sino también de los adultos. Nosotros contamos con palabras, pero para los niños es un mundo muy nuevo e incierto, y necesitan palabras que puedan dar predictibilidad al mundo. El estrés puede ser muy desbordante”.

Puntualizando que “soy más partidario de hablar de dificultades de salud mental que de trastornos, porque nadie quiere sentirse un trastornado”, Fuentes recordó que la OMS advirtió un aumento de estas dificultades producto de la pandemia. En los niños, se trata “más bien de llamados de ayuda de una mente infantil que no puede lidiar más con aquello que lo aqueja”. Por eso, la recomendación es darles “la posibilidad de entender y metabolizar el mundo que los rodea”, junto con “poder ofrecer espacios de acompañamiento y sanación a estas necesidades”, además de “combatir la estigmatización: no por padecer un trastorno uno es un trastorno, y el estar encerrado en una situación de características traumáticas puede generar esa estigmatización”.

Mientras países como España ya comienzan a permitir salidas temporales de niños como parte de su flexibilización de protocolos, Fuentes asume no tener tan claro si se trata de una buena decisión. “Ninguna opinión individual puede ser muy taxativa en estos momentos de incertidumbre, pero hay que recordar que los niños no salen a caminar una cuadra, salen a conocer el mundo y a ponerle nombre. La idea de que conozcan y salgan es para ver qué espacios de transformación pueden lograr en este mundo. Además, están las condiciones de asociatividad infantil que aparecen en el espacio de lo público: con quién jugar, quién la lleva en el juego”, explicó.

El experto en infancia también aprovechó de reflexionar cómo “el que niños crezcan en espacios de 40 m2 ya venía siendo un potencial traumatogénico de antes. La situación de pandemia pone un foco en problemas que se están cronificando”, por lo que es momento de detenerse a pensar “si éstos son los espacios que le queremos dejar a la descendencia que viene”.

Preadolescentes y adolescentes

Quienes también merecen atención, en medio de esta crisis sanitaria y social, son los preadolescentes y adolescentes. Fuentes se detuvo a analizar las formas de ayudarlos a enfrentar esta situación. “A los púberes los podemos ayudar a facilitar el entendimiento de la situación, incluyendo la inestabilidad: es posible decirles que no conozco lo que está pasando y que tengo miedo”, junto con entregarles “rutinas mentales frente a tanta incertidumbre”.

Para los adolescentes, en tanto, hay que recordar que están viviendo un “momento de transición, donde empiezan a construir y a apropiarse de su identidad. La posibilidad de ser un yo distinto que tú, y el lugar de los pares es fundamental. Este es el momento en que tironean el mundo, y necesitan adultos que recojan el guante de tener personas que están construyendo su identidad”. Según agregó Fuentes, “el rol de los adultos es ser adulto, no picarnos, no enojarnos, no cabrearnos porque nos están llevando la contra. Por algo somos adultos. Ellos tienen derecho a ser ambivalentes y cambiar de opinión. Muchas veces los adultos sufrimos una especie de amnesia y se nos olvidó cómo fuimos nosotros en su momento”. Esto, sin perder de vista que “ese adolescente también necesita referentes. No pueden llevar la contra al vacío”.