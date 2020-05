Sociólogo: “Un país sin educación y salud públicas no puede enfrentar algo como esto”

En tiempos de pandemia, los colegios y universidades han debido reinventarse para seguir funcionando a distancia, aprovechando la tecnología con una intensidad para la que muchos no estaban preparados. La educación “más que ser un espacio de certezas, se transformó en una fuente de agobio e incertidumbre”, planteó en Ciudadano ADN el sociólogo y experto en educación de la Universidad de Chile, Víctor Orellana.

Orellana reconoció que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha sido “firme en mantener la suspensión de clases, evitando la multiplicación de los contagios”, respaldando la idea de que se trata de una “medida de sentido común”. Por las mismas razones, estableció la importancia de una eventual suspensión del Simce.

El experto indicó que es necesario buscar criterios intermedios para la continuidad del proceso educativo en tiempos de pandemia, cuestionando incluso a sus pares: “Como estamos acostumbrados a que la educación sea agobio, la primera reacción de los expertos es detengamos el agobio. El Gobierno, en cambio, dice aquí tenemos que continuar. Ambos polos son incorrectos”, explicó, asegurando que “yo estoy de acuerdo que la educación no debe ser agobio, la educación tiene que activarse, el punto es para qué la activas”.

Ese énfasis en los contenidos y las formas del aprendizaje, dice Orellana, no puede ser una discusión secundaria. “Para que un niño aprenda fracciones necesita condiciones socioculturales para aprender, como estar tranquilo”, recordó, enfatizando en la necesidad de educar a las futuras generaciones “para el mundo de 20 años más, donde muchas cosas las va a hacer en Internet. Uno no va a la escuela solo ni principalmente a aprender contenidos”.

Discusiones que siempre estuvieron latentes, pero se aceleran producto de la crisis sanitaria. Orellana cree que la pandemia “es un golpe de realidad, como cuando hicieron Transantiago y los buses oruga no podían doblar las calles”. Ante soluciones como las clases online, explicó, se arriesga que los resultados sean dispares según las condiciones socioculturales de cada alumno.

“Hay una cantidad de expertos que como no bajan de Plaza Italia y creen que después de Avenida Matta hay unos orcos, se ponen a decir que hay que hacer clases online porque ellos tienen bandas anchas fabulosas. También han construido una idea de la investigación en educación tremendamente ideológica. Se ha gastado en centros de liderazgo una enorme cantidad de plata, mejor pongámosle banda ancha a todas las familias”, propuso Orellana, que cree que en estos tiempos se trata de un servicio de primera necesidad, “lo mismo que alcantarillado y luz eléctrica”.

Toda esta discusión urgente, opinan algunos, posterga debates como el de la gratuidad. Orellana pone en duda esa posición: “Es difícil decir que se suspenden los problemas de fondo de la educación y preocupémonos de la pandemia. Este experimento mercantil salió mal de todas las formas que pudo salir mal. Ya no se puede aplazar más la reconstrucción de la educación y salud pública”, aseguró, agregando que “no estoy diciendo nada alienígena. Es muy simple: un país sin educación y salud públicas no puede enfrentar algo como esto, lo ha dicho todo el mundo, lo ha dicho Angela Merkel, gente que no es de izquierda”.

El modelo de educación pública actual, según Orellana, “fue un proyecto en el que no creía ni el propio Gobierno, y terminó siendo un saludo a la bandera. No es todavía la reconstrucción de la educación pública que se espera”. Por eso, propone medidas concretas, como “suspender los pagos de las deudas educativas, porque hay gente que paga 100 mil pesos agobiada, y esa plata va a parar a un banco que la va a especular”, recordando que “hoy día estamos bailando arriba de resquicios legales para pasarles plata del Estado a las escuelas”.

Orellana finalizó insistiendo en la necesidad de suspender no solo el Simce, sino también la evaluación docente “que no tiene ningún sentido en esta situación. El debate de fondo tiene que ver con la reconstrucción de la educación publica, eso no puede demorar más”.