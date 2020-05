Directora de Famfest y un complejo Día del Teatro por la crisis: “Somos trabajadores igual que cualquier sector, no somos artistas locos que vivimos del aire”

Un día como hoy, 11 de mayo de 1951, nació Andrés Pérez Araya, figura clave en el teatro chileno, conocido principalmente por ser el artífice de la emblemática obra “La negra Ester”. Y, como homenaje al actor y dramaturgo, la fecha fue elegida en 2006 como el Día Nacional del Teatro.

Este año, producto de la pandemia del coronavirus, la que suele ser una celebración está teñida de un tono trágico. “Estamos parados”, aseguró en Ciudadano ADN la directora ejecutiva del Festival Internacional de Teatro Familiar, Famfest, Andrea Pérez de Castro.

En el gremio teatral están conscientes de que “vamos a ser quizás los últimos en poder volver, así que tenemos sentimientos encontrados en un día como hoy”, confesó, asegurando que “igual las compañías siguen trabajando y generando contenido, porque nos debemos al público”.

Con actores cesantes, teatros impedidos de abrir e incluso al borde de la quiebra, el gremio ha tenido que generar formas creativas para mantenerse activo, con proyectos como “En casa: cuentos para ver y escuchar”, relatos infantiles en formato de teatro audiovisual que cada día salen al aire a través de Radio ADN y ADN.cl. “ADN es una radio muy transversal, hemos podido llegar a muchos más niños y niñas, y adultos también”, comentó Pérez de Castro sobre el proyecto del que también forman parte Unicef, Teatro Mori y Editorial Amanuta. “Creemos que el teatro se puede dar desde distintas instancias”.

La directora de Famfest reflexionó en torno a la pandemia como una oportunidad para “darse cuenta que el arte y la cultura es fundamental para el ser humano. Es ahí donde se ha cobijado la gente: series de televisión, streaming. Hasta hay acciones de arte en las casas, la gente está cantando en los edificios. Más que nunca la gente necesita el arte y la cultura, ha sido demostrado mundialmente. Es alimento para el alma”.

La gestora cultural anunció que, luego del proyecto junto a Radio ADN, Famfest lanzará talleres virtuales para niños y niñas, mientras que el tradicional festival que montaban en el mes de julio quedó postergado para noviembre debido a la crisis sanitaria. “Seguimos trabajando porque creemos que es fundamental. En este nivel de estrés y angustia tenemos que estar apoyando a los niños y las niñas. Es un espacio de sueños y conocimiento distinto a la realidad”, enfatizó.

Otra preocupación del gremio, que ya fue expresada en Ciudadano ADN por Alfredo Castro, es la obligación para el medio teatral de concursar para recibir fondos estatales y seguir funcionando. Por esto, la Red de Salas lanzó para este Día del Teatro una campaña llamada “Nada que celebrar”. “No puede ser que nos hagan competir por fondos donde nos vamos a sacar los ojos los unos con los otros. El Fondo del Teatro administra pobreza”. En la cultura, según precisó, “aportamos el 1.2% del PIB pero recibimos el 0,6%. Tenemos salas de teatro ad portas de cerrar definitivamente”. Por eso, “interpelamos al ministerio a que cambie las reglas del juego. El mundo cambió. Ellos dicen que es la única forma, pero no es la única forma”.

“Somos trabajadores igual que cualquier sector, no somos artistas locos que vivimos del aire. Pagamos impuestos, cuentas y nos sometemos a las mismas leyes que el mercado, pero estamos más desprotegidos que otros sectores”, alertó Pérez de Castro, insistiendo en su llamado a que desde la institucionalidad “entiendan que se necesitan cambiar las reglas del juego para que este sector no muera. ¿Después de la pandemia dónde se va a refugiar la gente? Lo mismo la gastronomía. La gente necesita fortalecer su espíritu en nuestros ámbitos. Necesitamos no migajas, que se nos valore como trabajadores. Necesitamos un ministerio fuerte que nos apoye como corresponde”.

Sin mucho que celebrar, en este Día del Teatro Pérez de Castro espera que “más temprano que tarde nos vamos a reencontrar con nuestro público, no sabemos de qué manera, pero esperamos que de la mejor posible. Le hemos dedicado una vida a este sector y no la vamos a perder tan fácilmente. Que viva el teatro, y vamos a seguir vivos”.