Vinka Jackson y la responsabilidad en tiempos de pandemia: “Ojalá habláramos de necesidades humanas y obligaciones morales frente a la necesidad del otro”

En tiempos donde la responsabilidad es clave en nuestro pacto social, e incluso para nuestra sobrevivencia, se vuelve fundamental que los niños la incorporen. Aunque se trata de una palabra controvertida en estos tiempos. “Qué pena que uno siente que se asocie con disciplinamiento y castigo más que con obligación moral, cuidado, y libertad también”, según comentó Vinka Jackson en su columna “Con ojos de niño”, en Ciudadano ADN.

Una responsabilidad que, sobre todo en esta contingencia, parte por el hogar y los vínculos familiares. La experta en infancia criticó cómo “nos piden ser responsables cuando conviene, y se nos olvida toda esta otra responsabilidad que no es visible, agradecida ni distribuida entre todos, como tendría que ser”.

La responsabilidad también está ligada con el compromiso social hacia el otro, “el ejercicio más responsable y más necesario en una época como la que estamos viviendo”. Jackson atribuye a la falta de ese compromiso a sentimientos “temerarios, por miedo, o estar pasando por un momento traumático y no están pensando claramente”, pero también a las señales confusas que se presentan desde la autoridad. “Si tienes un gobierno que te dice que está todo controlado y puedes salir a tomar café y te abre un mail el día en que más contagiados hubo, con ojos de niño miras esto y dices ‘los adultos enloquecieron'”.

Otra dimensión del tema que ha surgido en estos días es la tensión entre derechos y deberes. A partir de eso, la psicóloga recordó las palabras de la filósofa y activista política francesa Simone Weil, quien consideró que “más que eso, ojalá se diera la conversación de necesidades humanas y obligaciones morales frente a la necesidad humana del otro”.

“La pandemia es una excelente oportunidad para hablar de estos temas”, recordó Jackson, reflexionando sobre la lentitud en nuestras reacciones frente a la inminencia de los cambios. “Todavía estamos hablando de la carga de tareas cuando la inteligencia artificial está en la puerta. Los problemas ecológicos, también en la puerta”. Por eso, desde su rol de experta, su expectativa es que la educación sea capaz de “tomar lo cívico, la responsabilidad que tengo conmigo y con los que viven conmigo. Que recojan esta oportunidad, donde podemos pegarnos el gran salto: la conciencia de quiénes somos”.

Enfrentarnos a una responsabilidad en el consumo, cuando no se tiene la misma seguridad financiera que hace algunos meses, es una actitud que nos invita a “mirar un poco más de lejos un modelo de vivir la vida, que nos decía: si te sientes triste, compra algo; si te sientes frustrado, compra algo. Era una terapia de shock, y eso se va metiendo en la gente. El consumo pasa a ser como un mecanismo de defensa y te olvidas que tienes niños a cargo”.

Sin embargo, queda claro que no se trata de un cambio simple. “Resistir desde el cuidado no está fácil. Me dicen que tienen que volver al colegio, pero ¿cómo lo voy a mandar?”, reflexionó la psicóloga, que percibe que existe una sabiduría mayor en un nivel inconsciente. “Si nos sentáramos a conversar un rato con las personas que fueron al Apumanque y les preguntamos, ¿qué cuida más, salir a la calle o quedarse en la casa? Probablemente dirían que en la casa. Pero tenemos tanto en contra. Es un tema que da para varias sesiones más”.

Otra dimensión compleja entre pandemia, aislamiento social e infancia es el maltrato infantil, que llega a extremos como el abuso sexual o, incluso, el abuso vía internet. El problema, según la columnista, es que la “normalidad” está lejos de llegar, y que para evaluar su puesta en marcha, “tenemos la suerte de que nos están hablando desde el futuro todo el rato. Hay países que llevan 4 o 5 meses en esto y vamos viendo su camino. Una de las gracias que tenemos los seres humanos es la de aprender pensando y observando”.

Por eso, aunque “en el mundo están distanciando los bancos, pero aquí la mayoría no tiene espacio para eso”, varios colegios están diseñando alternativas para enfrentar el regreso, como tener jornadas de clases alternadas -un día en el colegio y otro en la casa- reducir las asignaturas, o repensar el rol de los profesores como mentores, con “clases invertidas, donde veo videos primero y después nos juntamos a conversar. Hay que mirar mucho y tener harta humildad. Si hay que hacer un regreso el segundo semestre o el próximo año, hay que hacerlo bien. El único ensayo y error que no es aceptable es el ‘veamos cómo resulta’ y en pleno peak mandar a los niños para afuera”, enfatizó la psicóloga.