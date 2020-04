Defensora de la Niñez: Estar todas las semanas viendo si se va a volver o no a clases genera stress adicional

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, conversó con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN respecto a las políticas educacionales para el retorno a clases de los niños, niñas y adolescentes en el país, ante la crisis de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Para la abogada “la situación de estar todas las semanas viendo si se va a volver o no genera un stress adicional”, y se cuestionó “¿qué pasa con las personas que no tienen quién les cuide a sus hijos? Si estoy toda la semana viendo si vuelven o no a clases mis posibilidades de programarme [para fines laborales] (…) son distintas”.

Finalmente, respecto a las acciones judiciales para impedir acuerdo entre la ANI y el Sename, aseguró de manera categórica que “si no prospera a nivel interno tengo resuelto y definido requerir la intervención a nivel internacional”.