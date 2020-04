Vinka Jackson analiza la “nueva normalidad”: “Es descabellado. Los que hablan del regreso gradual no han estado en un aula”

El controvertido concepto de “la nueva normalidad”, con regresos progresivos a clases y apertura paulatina del comercio, es “una proposición de locura”, en la opinión de la experta en infancia, Vinka Jackson, tomando en cuenta “la recesión terrible que viene. Después de escuchar el otro día al Presidente pensé, sabís que no importa si me enfermo, tengo que salir. Es descabellado por lo menos”.

En su columna “Con ojos de niño”, en Ciudadano ADN, la psicóloga recomendó “no abandonar el pensamiento” ante el panorama de incertidumbre que se viene. “Cuando ves que la información es contradictoria, que los epidemiólogos dicen que las condiciones no están dadas para la normalidad, tengo que pensar por mí mismo”. Según ella, esta actitud cuestionadora podría estar limitada a un nicho “de papás más hippies, pero he visto papás muy conservadores que han dicho no, bajo este escenario no mando a mis niños a clase”.

Para Jackson, “la autoridad nuestra no se parece a la primera ministra de Alemania, de Nueva Zelanda, o de países donde hay liderazgo femenino. Aquí todos vemos que el panorama se viene muy duro, y nos acordamos de la recesión del 82”. Por eso, llamó a recordar que “las autoridades también se pueden equivocar, no son infalibles ni seres divinos, pueden cometer errores, y los papás también. Los niños pueden entender eso”.

El problema, para la columnista, es que los hechos demuestran que esta noción de cuidado se contrapone a la actitud de parte de la ciudadanía. “Con lo del mall de Quilpué quedé helada”, expresó Jackson al ver, pese a la pandemia, el alto flujo de asistentes al recién reabierto centro comercial.

Sin embargo, las nuevas generaciones parecen tenerlo más claro que muchos adultos: “En la cuarentena la he pasado bien. Me junto con mis amigos por Zoom. Yo no estoy de acuerdo con la vuelta a clases porque muchos niños pueden ser afectados por el coronavirus. Yo les diría que se encomienden a Dios y que no salgan a ninguna parte para que no les pase nada”, dijo Sebastián Cruces, del Colegio Hebreo de Temuco. “Lo mejor de la cuarentena es que puedes estar en casita, comiendo cositas ricas. Lo peor es que no podemos salir a jugar. Pero yo digo que los niños no pueden volver a clases porque se pueden contaminar”, es la opinión de Joaquín Fuentes, desde Puente Alto.

Jackson agregó que “puede ser distinto volver a clases en Iquique o Antofagasta que en el invierno más duro del sur. La conversación puede ir por otro lado y la tendrían que tener los adultos”. A partir de eso, plantea que “yo creo que las personas que hablan del regreso gradual no han estado en aula. No piensan en escuelas que llevan meses sin jabón y con inodoros sin arreglarse. Sabes que no es llegar y poner esas reglas, por más que los niños sean colaboradores”.