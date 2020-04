Historiador Gonzalo Peralta reflexionó sobre el coronavirus frente a pandemias del pasado: “Esta es una epidemia de la globalización”

Esta no es la primera vez que el mundo se enfrenta a una pandemia que ha terminado por afectar su desarrollo. Y, para sacar lecciones de crisis anteriores, Ciudadano ADN conversó con un experto en la materia, el historiador Gonzalo Peralta.

Ante estas emergencias sanitarias hay dos elementos centrales: el actuar médico, y la sociedad que las encara, lo que abarca desde sus condiciones de vida hasta su sistema de salud. “Eso, en la gripe española de 1918 fue un tremendo aprendizaje”, puntualizó el experto, que le permitió a Chile darse cuenta de las malas condiciones de vida de sus sectores populares e impulsar una gran mejora en vivienda, alcantarillado y salud pública al alero del Estado. “Yo creo que ese aprendizaje en buena medida se ha abandonado”, afirmó.

Este tipo de pandemias “son una especie de testeo, por lo dramáticas que son, de cómo está organizada una sociedad”, consignó Peralta. Mientras hoy observamos un gran número de contagiados de coronavirus pero un bajo número de fallecidos, eso demostraría una eficacia del sistema público, pero “de todas maneras es insuficiente ante un aumento de contagiados. Desde ese punto de vista tenemos una incógnita de qué va a ocurrir cuando esto, y así lo dice la experiencia de otros países, aumente”.

También es clave la actuación de la élite, que hasta ahora han mostrado “una sensación de estar libres de cualquier peligro”. Para Peralta, enfrentar este tipo de situaciones exige “respuesta de la sociedad completa”, con información, claridad y confianza en las instituciones. Por eso, cree que hoy existe una gran responsabilidad de la élite política, para que “la población siga instrucciones y pierda la desconfianza en las instituciones públicas, e incluso de la ciencia. Nos pilla la epidemia en esa situación y es urgente reconstruirla”.

Una desobediencia que Peralta conecta con experiencias anteriores. “Siempre hemos sido porfiados pero no diría que eso tiene que ver con el carácter chileno”, dice. Más bien, en emergencias como terremotos hay una experiencia aprendida, que en el caso de las epidemias “no es tan frecuente y en cierto modo la olvidamos”.

Peralta también discrepó de las tesis del “fin de la historia” que aseguraban que, bajo el sistema actual, este tipo de desastres eran parte del pasado y no se volverían a repetir. “Eran maneras de justificar un status quo, una organización política social y económica que era perfecta, y donde cualquier cambio era una aberración. Este tipo de crisis tan dramáticas nos muestran que no es así”.

En su rol de historiador, Peralta recordó que, en siglos pasados, Chile era azotado por plagas “que llegaban, se atenuaban y volvían 10 años después”, trayendo al presente iniciativas como la del “genial” médico y sacerdote Fray Manuel Chaparro, quien inoculaba parte de la pus de contagiados de viruela para generar anticuerpos, siendo pionero continental en las vacunas. Hoy, en cambio, por primera vez una pandemia azota al país al mismo tiempo que el resto del mundo. “Esta es una epidemia de la globalización”, dijo, diferenciándola de la gripe española que demoró un año en llegar, o el cólera que tardó varios años. “Antes también se cerraban fronteras y se tomaban medidas similares: cuarentenas, aislamiento. Ahora se ha hecho todo rápido porque ha sido casi al unísono”.

Por último, Peralta reflexionó sobre cómo estas epidemias ponen a prueba el temple de las personas. “Como decía Albert Camus, las epidemias, más que poner a prueba temas médicos, hace que las personas muestren lo mejor y lo peor. Lo que nos hace verdaderamente humanos es optar por la libertad y la solidaridad antes que el autoritarismo y la indiferencia”. Desde ahí, criticó a los gobiernos “autoritarios y neofascistas” de líderes mundiales como Jair Bolsonaro y Donald Trump. “Yo espero que sean severamente juzgados y repudiados. Llegaron al poder sembrando la división, instalando la idea de que unos son los correctos y patriotas, y otros los enemigos y traidores. Pero ante situaciones como la actual la única respuesta eficiente es la unidad. Si yo me cuido solo no basta, porque se contagia el otro y me contagia a mí. Este tipo de posturas políticas que apuntan a la división y a extremar el conflicto van a ser severamente juzgados post pandemia”.