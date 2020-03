Vinka Jackson y el control de la ansiedad en niños con cuarentena y clases online: “Es más importante el bienestar psicológico que hacer la ficha”

Con niños poco acostumbrados a una situación extrema como la cuarentena, es importante manejar sus ansiedades. “Esta generación viene haciendo más problemas de salud mental per se, aparte de la pandemia”, comentó Vinka Jackson en su columna “Con ojos de niño” en Ciudadano ADN.

Un fenómeno que se explica porque, a diferencia de las anteriores, “es una generación que no ve la crisis ecológica a 10, 20 o 30 años plazo, sino que nacen sabiendo todo esto. Hay prepúberes y púberes que te hablan de la futilidad de la vida”.

Frente a los cambios en el proceso de aprendizaje escolar, que ha pasado bruscamente de presencial a online, la psicóloga observa que “siempre va a haber tiempo para retomar o reforzar”, concordando con propuestas como dividir programas de estudio o cambiar sistemas de evaluación, recordando además “que no todos los niños están en la misma situación”, ya que algunos no tienen acceso a computadores propios o servicios de internet. “Después los retan y les bajan puntos, aun cuando los padres expliquen que se cayó internet. Los mismos sistemas de evaluación no se pueden aplicar en una situación de pandemia global”.

Leer también Espectáculos Daniel Valenzuela y sus hijas se rebelan contra las clases online: “Las guías pueden esperar, la vida no” Nacional Psicóloga entregó consejos para enfrentar encierro con niños en casa por coronavirus Cultura y Educación Sitio web de Junji puso a disposición actividades en cuarentena: “Tener a los niños en la casa en este momento no es fácil”

“En realidad sabemos que la amenaza principal es la vida, pero la ansiedad nos está jugando trucos”, comentó la psicóloga, frente a la insistencia de padres y establecimientos educacionales por mantener el transcurso de año escolar en normalidad. “Ante una situación como ésta, es más importante el bienestar psicológico que hacer la ficha”, insistió.

En Chile, además, nos ha tocado por partida doble. “Hemos vivido un estallido social que también fue duro de procesar, y ahora esto. Entonces no hubo tiempo de terminar de elaborar una cosa y ya se había sumado esta otra, que también está generando mucha preocupación en los niños”, que además, al escuchar la información disponible sobre los riesgos del COVID-19, sienten angustia por sus padres y abuelos mayores.

También una situación extrema como la actual produce cambios en los ritmos de sueño, nervios, dolores estomacales y “muchos niños estresados por el encierro. Siento al otro lado de mi edificio el llanto de niños diciendo ‘quiero salir'”. Sin embargo, advirtió la experta, “no podemos contagiar calma si nosotros no sentimos calma”, por lo que lo recomendable es “tratar de modular mucho la información para los más pequeños, y con los más grandes conversar desde el conocimiento científico y la alusión a la solidaridad: los científicos están trabajando en una vacuna, esto va a durar, y es lógico que nos alteremos ante una mala noticia”.

Leer también Cultura y Educación Vinka Jackson entregó tips para enfrentar la emergencia con niños: “Si no aportan, hay que apagar la tele o mutear las redes sociales” Nacional Superintendente de Educación y aranceles de colegios: “Estamos conscientes que habrá familias que van a tener problemas para pagar” Espectáculos “Continúen protegiéndose”: Chayanne envió sentido mensaje desde su cuarentena

“Si les presentamos otras cosas para poner atención, aunque el cerebro refunfuña, eso hace bien para nuestra salud”, aconsejó Jackson. Actividades placenteras como bailar también se recomiendan. En Estados Unidos, incluso, las escuelas están haciendo que los niños lleven diarios de vida de la pandemia, a través de lo que “están aprendiendo mucho de comunidad, de mirar al Estado y de la relación con los otros”.

Ante las consecuencias económicas que esta crisis traerá en muchas familias, Vinka Jackson aconsejó ejercitar “la tolerancia a la espera y a la frustración, no para conformarse, sino para sacar recursos. Algunos tuvimos la experiencia de la recesión de los 80, de como se organizaba y compartía todo. Hoy no sabemos cómo va a ser, pero es un tiempo para empezar a ponernos en todos los escenarios”.

Incluso, surgen dudas sobre el posible cierre del año escolar. “Está bien que podamos responder no sabemos, porque lo más importante es la vida humana, tratar de sobrellevar este bicho y aunque está siendo difícil confiar en la autoridad, hay que poner eso en la mesa. Hay profesores y médicos tratando de hacer lo mejor que pueden. Pero no podemos mentirles tampoco. Una buena respuesta es decirles que no es que no pasemos de curso, sino que el curso se demore más”.