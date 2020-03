Gloria Benavides sobre la Teletón: “Tendría que pasar a manos del Estado”

Actualidad nacional y espectáculo fueron los temas que se tocaron en un nuevo capítulo de “Los Tenores puertas adentro” donde Aldo Schiapacasse tuvo una grata conversación con la artista nacional Gloria Benavides.

La comediante confesó que ya lleva una semana en cuarentena preventiva en su casa, donde vive sola, una situación que según la cantante, “cuesta muchísimo, sobre todo yo tengo 9 nietos entonces extraño mucho verlos. Mi hijo me llama dos veces al día por FaceTime y es una bendición que los puedo ver porque tengo una nieta de 3 meses que no quiero perderme su crecimiento”.

“Esto para mi es como una pesadilla, ver que se triplican los caso todos los días, trato de no ver mucha noticia porque me angustio y como no tengo con quien compartir, entonces me angustio mucho”, confesó la actriz que daba vida a la “Cuatro dientes”.

Pese a la angustia que manifestó, se muestra positiva ante lo que pueda ocurrir: “Yo soy muy optimista, siempre ha sido una forma de vivir para mi, porque la he vivido toda entonces si no fuera por el optimismo ya no estaría aquí yo creo. Es lo mismo que le digo a mis hijos, hay que mirar la vida positivo, en este minuto, para no dar positivo, porque si tu piensas negativo, tú puedes dar positivo en el virus”.

La lectura es uno de sus pasatiempos durante los días de aislamiento, aunque también entregó su formula para enfrentar estos días en que ha estado lejos de la familia y amigos: “Todos hemos tenido momentos buenos en la vida, el nacimiento de un hijo, el nacimiento de un nieto, te enamoraste alguna vez y viste la vida color de rosa, y eso en este momento es bueno recordar esos momentos felices y vuelves a ser feliz”.

La ex integrante del Jappening con Já siempre ha sido una activa participante de la Teletón, un evento que será muy especial este año y por el cuál confesó tener bastante incertidumbre por la versión 2020: “Tengo mucho susto, todo online, pero no todos nos manejamos online, hay gente que no sabe, la gente de clase media para abajo, que era la que más daba, la gente pobre era la que más daba para la Teletón, ella se quitaba un pan de la boca y esa platita, los quinientos pesos los iba a entregar y eso no va a existir porque no saben donde ir”.

“Yo creo que esto tendría que pasar a manos del Estado, no puede ser que pueda venir algo y no se pueda hacer la Teletón”, agregó Benavides.

