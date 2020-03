Vinka Jackson entregó tips para enfrentar la emergencia con niños: “Si no aportan, hay que apagar la tele o mutear las redes sociales”

Ante la situación de aislamiento social en los hogares por el coronavirus, es importante explicar a los más chicos lo que pasa para que lo asimilen de buena forma. Vinka Jackson – siguiendo las recomendaciones de distancia- dedicó al tema su columna “Con ojos de niño” en Ciudadano ADN.

Para la psicóloga experta en infancia, estas conversaciones se deben dar “aunque nos cueste a los adultos, con calma”. Aunque exista preocupación por el escenario de emergencia, “si se trata de los niños, hay que hacer de tripas corazón”, cuidando tanto contenido como forma “y haciendo todo el esfuerzo por alarmarlos lo menos posible”.

Sin embargo, los niños “perciben el tono emocional”, por lo que es importante aclararles que el virus “es digno de preocupación”, aunque “tampoco puedo estarles mintiendo y decirles que tenemos toda la información, pero darles confianza y apoyo. Estamos ahí para cuidar”.

Lo más importante es entregarles a los niños una sensación de que las autoridades están a cargo, “pese a que vivimos una crisis hace cinco meses”, y siempre haciendo la diferencia entre criticar acciones y deshumanizar, “porque después ante un terremoto o una pandemia, ¿cómo transmitimos esa confianza? Independiente de que tengamos opiniones bien críticas ante el desempeño de la autoridad, que yo también las tengo”.

Para disminuir la “indefensión” que produce en los niños la incertidumbre propia de la situación, Vinka recomendó el cumplimiento de rutinas, aunque eso “no significa convertir la casa en un sustituto de la escuela”. También es importante seguir las plataformas online de aprendizaje, aunque “ojalá se hiciera en la televisión porque no todas las familias tienen computador”. Del mismo modo, la psicóloga criticó el rol de los medios y las autoridades en la emergencia. “Ojalá no sean programas sobre el coronavirus las 24 horas del día porque eso también afecta la salud mental. O que las autoridades no estén tuiteando y peleando todo el día, porque eso también contribuye a la alarma”.

También llamó a los padres a entregarles responsabilidades a los niños en casa, acordes a su edad. “Los más chiquititos pueden ordenar sus juguetes, los más grandes poner la mesa”. Esto, considerando que lo más probable es que no haya apoyo de terceros. “Muchos papás se apoyan en los abuelos y ahora ellos tienen que estar aislados”.

Jackson cree que esta emergencia contribuirá a aumentar la irritación y los desvelos. Por eso, además de las líneas de ayuda y profesionales de salud física y mental que han puesto sus servicios a disposición en redes sociales, “es vital el tema de la actividad física. No se puede salir a hacer muchas cosas, pero dentro de la casa unos 5 o 10 minutitos de actividad ayuda a disminuir el estrés”. También conviene “regular las noticias y las personas con las que hablamos. Si solo aportan a la angustia, apagar la tele o mutear las redes sociales. Y no se trata de negar la realidad”.

La psicóloga está consciente de que estamos en una situación de incertidumbre “que nadie sabe cuánto va a terminar, ni los científicos más topísimos”. Por eso, hay que hacer esfuerzos extra, como reglamentar el uso de redes sociales, guardar los teléfonos a ciertas horas, “y cargarlos en nuestra pieza, no en la de los niños”. El tema de los permisos se vuelve particularmente complejo, cuando “los niños y adolescentes siempre van a tratar de probar las reglas y tirar el elástico, porque están descubriendo el mundo. Pero del otro lado tenemos que explicar que no, con calma y serenidad, porque te estoy cuidando. No esperemos que entiendan todas nuestras precauciones, pero cuando ven que ese mensaje es sincero, las nuevas generaciones lo recogen”.

De toda esta emergencia, e incluso desde el inicio destallido social, la experta en infancia valoró “cómo en la comunidad ha habido un movimiento para volver a la ayuda y el cuidado mutuo. Es terrible una pandemia pero deja al desnudo un modelo y una forma de vivir que ha priorizado la plata y la competencia por sobre lo que era más importante: la vida de los seres humanos y el planeta que los sostiene”. Por eso, aplaudió la colaboración de instancias como el Colegio Médico, que se puso al servicio del Gobierno. “Ojalá todos se plieguen a eso, porque veo a varios lideres bien brillando por su ausencia, como las empresas y las industrias”.