Vinka Jackson sobre proyecto de educación sexual desde la etapa preescolar: “La palabra sexual genera anticuerpos, pero es autoconocimiento y responsabilidad”

Cuando acaba de ser aprobado por la Comisión de Educación el proyecto de educación sexual integral desde la etapa preescolar, la psicóloga Vinka Jackson dedicó al tema su columna “Con ojos de niño” en Ciudadano ADN.

Un proyecto sobre el que “hay harta desinformación, sin leerlo muchas veces”, aseguró Jackson, incluso desde profesionales del área médica y de la psicología. Para ella, se trata de un proyecto “bien modesto, y muy básico” para entregar “un piso universal” sobre temas de sexualidad, los que hoy quedan “al libre albedrío” de los diferentes establecimientos educacionales.

“Esto no quiere decir que esté prohibido expresar opinión”, aclaró. “Lo que no puedo hacer es privar de información a un niño, como negarles información de anticoncepción porque yo crea que tienen que esperar para iniciar relaciones sexuales”. Para la psicóloga, no hay programa de educación sexual posible “sin el involucramiento pleno de los adultos”, donde familia, escuela e incluso medios tienen un rol.

Leer también Tiempo Libre Vinka Jackson y debate por Educación Sexual Integral: “Si no llegamos, la van a tener por otro lado” Videos Conversamos sobre la campaña de educación sexual integral “Hablando A Calzón Quitado” Nacional Colegio de Matronas: La educación sexual no puede quedar supeditada a las creencias de los colegios

Asimismo, el proyecto contempla el concepto de autonomía progresiva del niño, que tiene que ver con la capacidad de los niños de aprender distintas cosas según la etapa del crecimiento que están viviendo. “No les voy a explicar a un niño de 4 años algo para lo que no tiene la capacidad neurológica de comprender”.

Por eso, para preescolares se consideran temas como las partes del cuerpo y el autocuidado, que son la base para “reconocer un abuso sexual” más adelante. Temas como la masturbación recién son incluidos cuando los niños llegan a la pubertad. Negar este tipo de educación, para Jackson, “es tan grave como negar una vacuna”.

Un proyecto relevante cuando, en encuestas, los adolescentes siguen diciendo que sus fuentes preferidas para hablar de sexualidad son familia y escuela, por sobre pares, internet y cultura pop. “Ellos se dan cuenta que hay imprecisiones en Internet”. Sin embargo, un gran índice de jóvenes asegura que su educación sexual fue “nula o de muy mala calidad”, y la suplieron a través de Internet y redes sociales. Eso, sumado a que el VIH aumentado 74% en Chile, muestra que “hay algo que está faltando en educación. Y la educación es un derecho de los niños y las niñas”.

Jackson recordó que el proyecto de educación sexual “ha generado harto anticuerpo” ya que, según cree, “la palabra sexual genera anticuerpos”. Por eso, recordó que se trata de “educación sexual y afectiva”, concepto que incluye “autocuidado, autoamor, autoconocimiento, y responsabilidad con el otro”. Sin embargo, aclaró, el apoyo parlamentario ha sido transversal.

La psicóloga finalizó con un llamado a valorar la importancia de este proyecto. “Queremos que nuestros hijos estén mejor que nosotros. A nosotros no nos educaron en estos temas, y crecimos en el prejuicio y la ignorancia”.