Cuatro mujeres destacadas en sus ámbitos reflexionan sobre ser mujer hoy

Adelantando la conmemoración de un nuevo Día de la Mujer, Ciudadano ADN creó un panel con mujeres destacadas en sus ámbitos: la periodista española instalada en Chile Lorena Marín, la emprendedora de joyas Rossana Arias, la conductora del Transantiago Sonia Muñoz y la relatora deportiva de Radio ADN -y primera mujer que relata fútbol en televisión- Rocío Ayala. Cada una de ellas, con edades e historias de vida muy diversas, contó cómo es ser mujer en una época de fuertes cambios culturales, marcada por las reivindicaciones feministas, donde pese a todo, los abusos no están ausentes.

Como “difícil, y bien solitario” definió Rocío su labor en un género como el periodismo deportivo, rodeada de hombres. “Escucho comentarios del tipo ‘qué linda esta mujer’ y una se pregunta si soy linda. Pero he aprendido a conocerlos, pero me he cuestionado cosas y toda mujer se vuelve insegura”, cuenta.

Una experiencia distinta es la de Sonia, conductora de la linea 516, que maneja desde la época de los buses de colores, y se reconoce acostumbrada a trabajar entre hombres. “Tengo más amigos hombres que mujeres”.

Lorena, en tanto, asegura sentirse como “un bicho raro” y “por ser la única, entonces te cuidan. No te hacen ver ese machismo directo pero te tratan como si fueran tus padres”. Aunque aclara que “por tener un carnet extranjero te permiten ciertas cosas”. En la calle, en tanto, cuenta cómo “te miran como un trozo de carne, y te dicen unas barbaridades”.

A Rossana le pasó lo mismo “desde los 14 años para arriba, y me cuestioné mucho como mujer si tenía la culpa por ser linda”. Su historia es muy especial: creció en un orfanatorio tras el abandono de sus padres, de donde salió sin ninguna red de apoyo para trabajar en un circo, donde sufrió distintas formas de abuso.

“La mujer está acostumbrada a sufrir”, reflexiona Lorena. “Desde tener que arreglarse para verse linda, hasta la menstruación. Eso lo transmiten nuestras madres y amigas, pero lo más bonito es darse la mano y apoyarse”. Sonia complementa contando que se levanta entre 3 y 4 de la mañana para salir a trabajar, “y me doy ánimo nomás”.

Sin embargo, los cambios que ha propulsado el feminismo han producido una fuerte brecha generacional, entre las mujeres mayores y las más jóvenes. Rocío cuenta: “Lo veo en mi mamá. Escucho comentarios que le hacen, y le digo ‘es que no te pueden decir que eres tonta, No te pueden faltar el respeto’ y ella no entiende, ‘pero antes era así’. Eso a mí me choca mucho”. Rossana recuerda cómo, en su época, “las monjas te daban un par de reglazos por tener una diferente opinión. Ahora a mi hija en el colegio la hacen debatir, que antes estaba mal visto. Y los muchachos jóvenes cargan a su guagua y la llevan al jardín, algo antes impensable”. Lorena puntualiza: “Es algo tan sencillo como que se nos está empezando a escuchar. La mujer no tenía ni voz ni voto. Ahora no tenemos que ser solo una cara sonriente, podemos estar enfadadas y decir lo que pensamos”.

Lorena se instaló en Chile por trabajo, pero ahora está a punto de dejar nuestro país para trabajar en la Comisión Europea. “Quiero ser parte del cambio. Creo que las cosas se cambian desde dentro”. Al llegar a Chile, notó cómo “pensé que éramos iguales, y no éramos tan iguales. Como la amistad entre el hombre y la mujer. Yo hago muchas bromas, y aquí parece que te quieres comer al compañero de trabajo”. Rocío la respalda: “Uno tiene que medir mucho sus palabras y acciones para que nadie se confunda. Y miramos a la compañera como una amenaza”, algo que Rossana atribuye a “una violencia entre mujeres”.

Rocío aplaudió “la valentía” de las mujeres que denuncian abusos. “Sé que tengo un par de historias que podrían dejar a gente sin pega, a un par de exfutbolistas y algunos colegas que me hicieron cosas que no corresponden. Pero en esta pega tengo que ser fuerte, no mostrar ni un poco de debilidad”. Lorena asegura que “no hay ninguna mujer que no haya pasado por eso”.