Nano Stern cedió de por vida los derechos de la canción “Regalé mis ojos” a Gustavo Gatica

Un gesto difícil de olvidar en medio de la crisis social y política. El cantautor chileno Nano Stern lanzará oficialmente este jueves a la medianoche la canción “Regalé mis ojos” y anunció que cedió de por vida los derechos autorales de su creación al joven estudiante Gustavo Gatica, quien fue cegado por el disparo de balines en una manifestación.

El artista presentará el tema junto a Illapu el viernes 6 de marzo en la Plaza Baquedano de la ciudad de Santiago. “Canto para denunciar que él nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá“, expresa la canción.

Stern visitó hace unos días a Gustavo Gatica en su hogar y le presentó la canción, en la que expresa “Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos, para que la gente despierte”. La letra se basa en la oración que le expresó el estudiante a su madre tras sufrir la mutilación de sus ojos.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bJj97S","duration":"00:03:03","type":"video","download":""}]}