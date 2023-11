¡Taylor Swift llegará a la TV! Cantante anuncia el arribo de “The Eras Tour” al streaming

Taylor Swift no para de dar sorpresas a sus fanáticos. Es que el The Eras Tour, la última gira de la cantante, con la que vino por primera vez a Sudamérica (Argentina y Brasil), llegará a la pantalla chica.

De acuerdo a Time, “los analistas estiman que (los conciertos) probablemente superarán la marca de los mil millones de dólares el próximo mes de marzo, mientras que Swift estará de gira internacional”.

“Si esta proyección se cumple, logrará el hito de la gira más grande en la historia de la música, superando la gira de despedida de varios años de Elton John, que ostenta el récord actual de 939 millones de dólares”, agregó la publicación.

A raíz del éxito que ha tenido la gira de Taylor Swift, que la intérprete de RED anunció en agosto la llegada de una cinta de The Eras Tour.

Sin embargo, a meses de aquella noticia, hoy la estadounidense vuelve a sorprender a los y las swifties (nombre de sus fanáticos) con la llegada de este tour al streaming.

“Básicamente, tengo un cumpleaños a punto de cumplirse y estaba pensando que una forma divertida de celebrar el año que hemos tenido juntos sería poner a disposición la película del concierto The Eras Tour para que puedas verla en casa”, escribió la diva del Pop en X (ex Twitter).

“Estoy muy feliz de poder informarles que la versión extendida de la película, que incluye Wildest Dreams, The Archer y Long Live, estará disponible para alquilar bajo demanda en los EE. UU. y Canadá”, agregó.

¿Y cuándo llegará esta película? El 13 de diciembre, el cumpleaños de Taylor Swift.

Si bien The Eras Tour no llegará directamente a Chile, las fans chilenas no deben perder la fe, puesto que la artista precisó que “otros países que se anunciarán próximamente”.

Hi! Well, so, basically I have a birthday coming up and I was thinking a fun way to celebrate the year we’ve had together would be to make The Eras Tour Concert Film available for you to watch at home! Very happy to be able to tell you that the extended version of the film… pic.twitter.com/JTpl0tz1uG

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 27, 2023