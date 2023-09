El tributo de Elvis Presley vuelve a Chile: revisa aquí todos los detalles del evento que revive al Rey del Rock

La mayor deuda pendiente e irresoluta de cualquier fanático de Elvis Presley es una: poder presenciar en vivo la magia del Rey del Rock. Claro que con el artista muerto desde 1977, la ilusión de poder vivir aquel sueño llegará de otra forma a Chile.

Este próximo 6 de abril de 2024, Santiago será testigo de Shawn Klush, quien con su aclamado tributo The Ultimate Elvis Experience: “From Memphis to Movistar Arena, 50 años después”, buscará revivir parte de la histórica figura musical.

Todo con entradas en preventa que van desde los $10.350 en tribuna, hasta los $78.200 en la ubicación más próxima al escenario y que cuenta con un meet and greet con el doble. Una serie de valores que incluyen el cargo por servicio y que ya están disponibles en el sistema PuntoTicket.

The Ultimate Elvis Experience: “From Memphis to Movistar Arena, 50 años después”

Se trata de encuentro a las 20:00 horas que pone en el centro a un nombre reconocido por Elvis Presley Enterprises como el “Primer artista definitivo en tributo a Elvis”. Pero también es un show que cuenta con invitados internacionales y un selecto catálogo de las pistas más representativas El Rey.

Previamente, el espectáculo ya habían pasado por el Gran Arena Monticello en marzo, agotando tickets. Ahora es un show renovado y con un condimento especial. En este se conmemoran los cincuenta años del disco As recorded live on stage in Memphis.

Lo nuevo supone un registro que incluye desde los orígenes del hombre de Return to sender, en los años cincuenta, hasta su etapa más madura en la década de los 70′. “Una puesta en escena extraordinaria, llena de nostalgia y emoción”, definen desde su organización.