Tom Morello no quiso dejar dudas de a qué público le quería hablar. Las luces se apagaron a las 21.00 en punto y Manifiesto de Víctor Jara anunciaba el inicio del show. Tras esto, salió el guitarrista al escenario, proyectando una gran imagen del “Negro matapacos”. Así comenzaba el espectáculo, bajo dos símbolos de la izquierda chilena, una figura histórica y otra mucho más reciente.

El guitarrista de Rage Against the Machine (RATH) y Audioslave llegó al Teatro Caupolicán a mostrar que su talento no se agotaba en aquellos dos exitosos proyectos y abrió su presentación con One man revolution, de su proyecto personal, The Nightwatchmen.

Quienes lo fueron a ver para disfrutar de sus canciones más conocidas, quizás se fueron con gusto a poco. El guitarrista mostró principalmente temas propios. La furia de RATH y el rock de Audioslave fueron contenidos en un par de medley, donde nos mostró pequeños extractos de Know your enemy, Guerrilla radio, Sleep now in the fire, entre otras.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Morello tocó Like a stone, de Audioslave, con una imagen de Chris Cornell, el fallecido vocalista del grupo, de fondo.

El público era uno sobre treinta años y varios se pasaron del trabajo de oficina, con camisa y todo, a ver a Morello y saltar reclamando contra “la maquina” y desahogarse contra el sistema.

El Caupolicán mostró un pequeño destello de lo que fue la recordada “Batalla de Santiago”, presentación de RATH en 2010 que quedaría en la memoria no solo de los asistentes sino que de la propia banda, quienes la nombrarían el concierto con “el mejor público”.

Tras un poco más de una hora y media sin detenciones, donde el guitarrista y su grupo pasearon por el rock, algo de blues y un poco de country, Morello le regaló al público una versión karaoke de Killing in the Name, que el teatro coreó a todo pulmón.

Finalmente, el guitarrista, que también cantó y bastante bien, cerró su presentación con Power to the people de John Lennon. No hubo bis y la presentación cerró con una promesa: See you next time, Santiago.