Vuelven los ’90: Aqua y C+C Music Factory llegan a los escenarios del Gran Arena Monticello

El próximo 14 de octubre se vivirá une noche inolvidable en el Gran Arena Monticello. Pues los dos íconos de la música pop de los ’90, Aqua y C+C Music Factory se presentarán en nuestro país con sus respectivos éxitos “Barbie Girl” y “Gonna make you sweet”.

Las entradas para este evento noventero estarán disponibles en Topticket a partir del lunes 29 de mayo a las 11:00 am.

El grupo danés Aqua se hizo reconocido a nivel mundial en los años ’90 con su animado éxito “Barbie Girl”, que logró millones de reproducciones en todas las radios del planeta. Sin embargo, su fama aumentó y alcanzó sus récord de ventas gracias a su siguiente single, “Doctor Jones”.

Posteriormente, continuaron con su exitosa carrera hasta 2001, cuando anunciaron un receso para descansar. Sin embargo, tuvieron diversos reencuentros y en 2011 lanzaron su tercer álbum.

En 2022 anunciaron una gira sin Claus Norreen, Lene Nystrøm Rasted, René Dif y Søren Nystrøm Rasted, que los traerá hasta nuestro país el próximo 14 de octubre.

Por otro lado, C+C Music Factory son un ícono de la música noventera bailable y se anotaron en la cima de las bandas más reproducidas de la época. La voz del grupo, Freedom Williams, llegará a nuestros escenarios con los éxitos a los que les dio su voz como “Gonna make you sweat (Everybody dance now)” o “Here we go (Let’s rock & roll)”.