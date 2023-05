Después de más de 50 años y 10 tours mundiales: Aerosmith confirma gira de despedida

“Peace Out“. Aquel es el nombre que lleva la gira con la que Aerosmith pretende despedirse de los escenarios luego de más de 50 años de carrera.

De manera inicial, la gira llevará a la banda liderada por Steven Tyler a tocar en Estados Unidos y Canadá entre septiembre de 2023 y enero de 2024.

“Después de 50 años, 10 giras mundiales y haber tocado para más de 100 millones de fans, es momento de una última pasada“, publicó el grupo estadounidense en sus redes sociales.

PEACE OUT! After 50 years, 10 world tours, and playing for over 100 million fans… It's time for one last go!

