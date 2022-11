“Una gran show con todos los éxitos”: Earth Wind and Fire vuelve a Chile de la mano de Al McKay

La banda Earth, Wind and Fire de la mano de su guitarrista Al McKay vuelve a Chile para presentarse el próximo sábado 5 de noviembre en el Gran Arena Monticello.

A las 21:00 horas tiene contemplado Al McKay junto a su banda, que reúne a varios integrantes originales de Earth, Wind and Fire, comenzar a cautivar al público con todo el ritmo del funk, el soul, los sonidos disco y por supuesto de jazz.

Y, en conversación con ADN, Al McKay se refirió a sus expectativas de su presentación.

— ¿Qué podemos esperar del setlist?

Un gran show con todos los éxitos.

— ¿Qué opinas del público chileno?

Uno de los mejores del mundo, siempre nos gusta actuar aquí.

— ¿Hay planes de grabar nuevo material con la banda?

Tenemos algunas canciones…

En este espectáculo, Al McKay, quien fue guitarrista de la banda entre 1973 y 1981, revive todo el ritmo de una de las agrupaciones más trascendentales de los años 70 y 80 y que ha traspasado generaciones.

Y sin lugar a duda, la banda guiará a sus fanáticos por un viaje que recorrerá todos los éxitos de la agrupación. En ese sentido, no podrán faltas canciones como September, Let´s Groove, Boogie Wonderland, Fantasy y After the Love has Gone.

Todavía hay entradas para presencial el show y los precios rondan entre los $29.990 y los $115.000.

Adquiere tus entradas por el sistema Topticket.cl.