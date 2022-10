En el Ciudadano ADN conversamos con la cantante española Rozalén, quien se presentará este 29 de octubre en el Teatro Oriente.

Para la artista europea fue algo sorpresivo el caluroso recibimiento que ha tenido el público chileno con ella, algo que le hizo “mucha ilusión”. “Yo tengo una conexión con esta ciudad que hasta algunas canciones han nacido aquí”, aseguró.

“De repente un chaval me dice ‘¡Rozalen!’ y se pone a temblar. Y yo me puse a mirar hacia atrás y pensé ‘¿no se habrá equivocado?’ La abracé y pensé en qué ilusión me hace esto. Estoy feliz, me habéis dado un shoot de energía”, relató.

La pandemia para Rozalén

“Yo he tenido mucha suerte, porque vivo en el campo”, aseguró la cantante. “Tengo perro y allí en España solo se podía salir a la calle si tenías un animal para pasearlo. Lo exploté al pobre”, relató.

Respecto al proceso artístico que pasó durante la crisis sanitaria para Rozalén, ella dijo que “lo creativo me salvó”. “Yo acababa de parar la gira, entonces estaba componiendo este disco, ‘El árbol y el bosque’. Yo siempre lo que pido y nunca tengo es tiempo, y ahí la vida me lo dio”, señaló.

“Aprovechamos de terminar las canciones y grabar. Tengo varias colaboraciones con gente de este lado. Con la chilena Mon Laferte, por ejemplo. Imagínate lo que fue grabar aquello, en pleno confinamiento con la diferencia horaria y la pandemia”, agregó.

Un mensaje sobre salud mental

Por otra parte, la cantante se refirió a la salud mental como tópico en sus composiciones. Específicamente, en la canción “Agárrate a la vida”, la que aborda el suicidio.

“Creo que se está hablando mucho más de salud mental. A mí lo del suicidio me llama mucho la atención, porque el número es muy grande en gente joven. Ahí me pregunto mil cosas de qué estamos haciendo mal”, planteó Rozalén.

En esa misma línea, la cantante española agregó que este problema “no siempre va asociado a la salud mental”. “Por ejemplo, el tema de las redes sociales: ¿a cuántos chavales los están educando a que hay que ser el número uno, hay que tener un filtro de perfección y hay que tener más likes que nadie”, dijo.

“Eso no es real. En un momento como la adolescencia, con las hormonas tan revolucionadas, me da mucha pena que donde más vida debe haber pues algunos se la quieren quitar”, añadió la artista.