Princesa Alba ha llevado a cabo durante las últimas fechas lo que, tal vez, sea una de sus experiencias más enriquecedoras como artista. La cantante es la telonera de la banda británica Coldplay en sus cuatro shows para esta semana en el Estado Nacional. Y tras participar en dos presentaciones, la artista chilena no puede más de la felicidad.

Y la banda agradeció el profesionalismo y el compromiso de la cantante nacional, a través de una tierna carta que le dejaron. En ella, tras dibujar un corazón, los integrantes de la agrupación musical británica, escribieron: “Thanks Princesa Alba. Coldplay“. Una misiva, que como era de esperar, enorgulleció a la artista chilena.

“So she ran away in her sleep. Dreamed of para-para-paradise” (en español: “Así que ella huyó en su sueño y soñó con el para-para-paraíso”), escribió Princesa Alba en Instagram, en una publicación en la que expuso toda su felicidad después de su experiencia con Coldplay.

Los agradecimientos de Princesa Alba

“No hay palabras para expresar lo agradecida que estoy por ser telonera de Coldplay y Camila Cabello esto es lo más cerca al paraíso, estoy segura“, comentó después la cantante chilena e intérprete del hit Convéncete. Y no paró de expresar efusivamente su alegría, ya que más abajo, en el texto, continúo con los agradecimientos.

“Thanks Chris, Will, Jonny, Guy and the Coldplay crew, you guys made us feel warm in the Santiago cold weather” (en español: Gracias Chris, Will, Jonny, Guy y el equipo de Coldplay, ustedes nos hicieron sentir cálidos en el clima frío de Santiago), declaró después en la misma publicación.

Finalmente, le manifestó su cariño a todos quienes fueron parte de la producción de su performance en la previa de la presentación de la banda británica. “Los amo, equipo“, cerró Princesa Alba.