Demi Lovato vuelve a Chile: cuándo y dónde se presentará con su Holy Fuck Tour

Demi Lovato anunció su próxima gira HOLY FVCK TOUR, que lleva el nombre de su octavo álbum de estudio, a estrenarse este 19 de agosto y que la traerá de vuelta a Chile.

La gira de 32 fechas comienza el martes 30 de agosto en São Paulo, Brasil y en Sudamérica además del país, visitará Colombia y Argentina. Junto a América del sur, confirma fechas en Estados Unidos y Canadá.

“Estoy tan emocionada de volver después de cuatro años sin hacer giras, e incluso más desde que hice tours en América del Sur”, dijo Demi Lovato. “Estamos trabajando muy duro para ofrecer un espectáculo increíble para todos y todas mis fans y no puedo esperar para verlos en persona para celebrar esta nueva música”, agregó.

Demi Lovato se presentará en Chile este 13 de septiembre con su Holy Fuck Tour en el Movistar Arena en Santiago.

See you on the #HOLYFVCKTOUR 🩸

Tickets are available today at noon until Thursday at 10pm for @Citibank cardmembers at https://t.co/pYqW1s4SBy pic.twitter.com/SqMd0fwvZC

— Demi Lovato (@ddlovato) June 7, 2022