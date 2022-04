¿Cuándo venden las entradas para el concierto de Daddy Yankee en Chile?

Fanáticos de Daddy Yankee esperan con ansias el concierto de “The Big Boss” en Chile. Esa es razón por la que ya quieren saber desde cuándo podrán comprar las entradas.

El concierto de Daddy Yankee en Chile está pautado para el próximo 29 de septiembre. Se llevará a cabo en el Estadio Monumental, en Macul. Además, corresponde a la última gira del cantante de Llamado de Emergencia.

Y como se trata de la última oportundiad que tendrán los fans para ver a Daddy Yankee en vivo, previo a su retiro total de la música, muchos esperan conocer la fecha de venta de entradas para el concierto en Chile.

Sin embargo, esa espera acaba de terminar, aunque el anuncio de la fecha de entradas para Daddy Yankee en Chile no haya sido realizado todavía por los canales oficiales.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para ver a Daddy Yankee en Chile?

La esposa de Daddy Yankee, Mireddys González, fue quien anunció en sus redes sociales la fecha de la venta de entradas para el concierto del reguetonero en Chile.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que dijo: “Mis amores, todavía los boletos no están a la venta, no hay nadie autorizado para vender boletos en Chile“.

En esa línea, reveló: “Me dicen las personas que van a hacer el show allá -en Chile- que salen a la venta el 20 de abril“.

¿Dónde comprarlas?

Las entradas estarán a la venta, únicamente en la web oficial de Daddy Yankee.

La última gira de Daddy Yankee

Esta es la última gira de Daddy Yankee, al menos así lo informó recientemente en Instagram. “Saludos familia. Esto es lo que tengo que decirte: esta carrera, que ha sido un maratón… al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, indicó Daddy Yankee con un video en sus redes sociales.

En esa línea, sumó: “Este género (en referencia al reggaetón), la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo.

“Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, sumó.

Y allí fue cuando dijo: “«En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho. Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada Legendaddy”