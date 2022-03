Porcupine Tree confirmó concierto en Chile: Revisa aquí todos los detalles

Esta semana la banda británica Porcupine Tree anunció un concierto en Chile para fines de este año.

Así se anunció en redes sociales, en donde se fijó la venta de entradas al show el próximo lunes 14 de marzo.

En tanto, la agrupación fijó su debut en los escenarios chilenos para el 7 de octubre en el recinto Movistar Arena (Santiago).

Respecto a las entradas de Porcupine Tree en Chile, estas van desde 33.350 pesos en Tribuna, hasta los 109.250 en la categoría Platea Zafiro. Por su parte, la Cancha General tendrá un precio de 56.350 pesos.

Todos estos valores tendrán una rebaja de 20% para los clientes de Censosud, de Tarjetas Scotia y de Entel.

La venta de entradas para la visita de la banda a Chile será a través del sistema Punto Ticket, en donde se podrán adquirir los tickets de forma virtual usando la cuenta asociada a la plataforma.

Hay que señalar que la banda de rock progresivo llegará a nuestro país en marco del lanzamiento de su último álbum de estudio, Closure / Continuation.

Hace sólo unas horas, durante el lunes, los músicos liberaron el listado de las siete canciones que componen su nuevo trabajo, noticia que emocionó a sus fanáticos y provocó miles de reacciones en redes sociales.

Closure / Continuation / Tracklist pic.twitter.com/mRi8NX5B7e — Porcupine Tree (@PorcupineTree) March 8, 2022

En tanto, este disco fue lanzado por la agrupación tras 13 años de su último trabajo, convirtiéndose en el onceavo álbum de su discografía que debutó en 1991 con el disco On the sunday of life.