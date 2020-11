Myriam Hernández innova en los conciertos online: “Todo escenario” será a orillas del mar

Una locación inédita marcará “Todo escenario”, el nuevo espectáculo online de Myriam Hernández: A orillas del Océano Pacífico, la baladista interpretará una selección de sus grandes éxitos.

La fecha será este 14 de noviembre, a las 20:30 horas, y las entradas ya están a la venta a través de Puntoticket. Se trata del cuarto concierto de Myriam en pandemia, grabado hace ya una semana, con un sonido sumamente acústico, y con toda la energía del mar, como adelantó la cantante en Ciudadano ADN.

Fue su hijo Jorge el de la idea, “y lo encontré tan bonito porque eso también conlleva un llamado de conciencia a cuidar el mar, que está tan contaminado”. El joven se está transformando en una especie de asesor creativo de su carrera: cambió los colores de sus gráficas, y fue el artífice de la respuesta a Bad Bunny con su versión de “Amorfoda”. “Lo cuento con orgullo. Cuándo me iba a imaginar que mi hijo chiquito iba a ser un aporte tan grande en mi carrera”, destacó.

“De repente me dice, ‘mamá, tú cuentas que cuando eras jovencita y estabas en la EMI, querían que cantaras rock y te querían cambiar el nombre a Myriamé, ese nombre horrible. Como esta pandemia lo permite todo, te propongo algo: ¿por qué no le damos vida a Myriamé?’ Así que ahora estoy cantando rock. Esos son sus nuevos pasos. Todavía no he hecho el video. Es solo algo entretenido, no es que vaya a cambiar mi imagen ni mucho menos”, desclasificó Hernández.

Myriam ya tiene experiencia con el mar: grabó el video de “El hombre que yo amo” en las dunas de Reñaca. Ahora, “Todo escenario” tendrá lugar en Maitencillo. “Iba con una polerita y encima una especie de poncho, bien fashion pero poncho. No te imaginas el frio que sentía encima de las rocas. Sufrí mucho, y todos en realidad, porque estuvimos grabando de diez de la mañana a ocho de la noche”, desclasificó sobre el proceso.

Sobre la idea del show, la cantante por una parte admite que se extrañan los conciertos en vivo, pero que en esta propuesta se dio “un espacio para crear”. “Antes de realizar lo de siempre, tienes que innovar, a través de las plataformas de streaming. Cambiemos el concierto, imprimámosle cosas distintas. Yo quería hacerlo en el jardín de mi casa, pero era mucho más bonita la idea de Jorge, porque además así podíamos crear conciencia de nuestra naturaleza. Con los músicos se vio en agosto pero no pudimos interactuar mucho, y ahora sí pude estar con los que me van a acompañar en su recital acústico: Cristóbal Platz al piano, Fernando Daza en guitarra, Pablo Martínez en batería y Javiera Jara en los coros”, expresó.

Antes y después del show, habrá un espacio de conversación con la gente. “Lo hice en los tres conciertos anteriores. Queremos tratar de que hagan preguntas, porque la gente escribe generalmente te queremos o saludos o cuándo vienes a México. Pasa tan rápido que ojalá tengan preguntas listas”, espera la cantante, quien explicó también que sus seguidores están acostumbrados a los espacios que brinda para intereactuar. “Soy bien copuchenta también. Si alguien está llorando, o si alguien acusa a su pareja de algo, los hago subir al escenario”, dando forma a una suerte de “Concierto terapia”.

Regresos y de abandonar rutinas de cuarentena

Por estos días regresaron las emisiones del estelar de imitadores Yo soy. “Fue una experiencia muy bonita el volver, claro que no tenemos mucha interacción. Habemos muy pocas personas grabando. La gente de dirección arriba en el switch, una productora en el piso, cámaras robóticas. Con los participantes no tenemos mayor interacción. Pero ha sido un momento de relajo. Lo paso muy bien con Cristián, nos reímos mucho, somos los típicos compañeros de curso desordenados. Molestamos a Antonio, le decimos tío”, contó Myriam, quien incluso calificó como “súper asertivo” el dominio de Vodanovic con los imanes. “Te une los pies con el taco, te va preguntando qué enfermedades tienes y la pierna se te acorta. Da nervio”, aseguró.

“Hemos tenido que acostumbrarnos a que nos hacen PCR todas las semanas. A mí me duele mucho. Pero hay que hacerlo para la tranquilidad de todos”, reflexionó, adelantando también que le va a tocar viajar. “Se dio una presentación de una empresa que quiere dar un concierto privado a su gente, 200 personas. Viajamos el 12 a Guatemala. 24 personas con todas las medidas sanitarias, pero felices de poder hacerlo”, celebró.

Pero también repasó sus actividades olvidadas, como cocinar en pandemia. “Tengo que estar en el Yo Soy a las 10, 11. Vuelvo a las 7 de la tarde, pero me da flojera cocinar a esta hora. No cociné más”, reconoció la artista.

La primera preventa de “Todo escenario” ya está agotada, pero ahora viene una segunda preventa a $10.000 hasta el 9 de noviembre. Luego $12.000 hasta el mismo 14.