Metallica dará concierto acústico vía streaming para reunir fondos para su fundación All Within My Hands

Esta semana, Metallica anunció que dará un concierto acústico vía streaming, con el cual pretenden reunir dinero para la fundación All Within My Hands.

Esta organización está creada por la propia banda y tiene como objetivo ayudar a personas de escasos recursos.

El show tendrá lugar en la “sede” de Metallica en Bay Area, San Francisco, el próximo 14 de noviembre.

Además del concierto, los músicos organizarán una subasta en la que sus fans podrán comprar varios “artículos y experiencias” relacionados con Metallica.

Los boletos cuestan 14 dólares y 99 centavos, es decir casi 12 mil pesos chilenos, y están disponibles a través de Nugs.tv, sitio donde se transmitirá el concierto.