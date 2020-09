Illapu prepara sus 50 años con show por streaming: “Siempre estuvimos buscando la forma de contar la historia”

Illapu se reconvierte al formato digital. El próximo sábado 26 de septiembre, a las 21:00 horas, realizarán “Vuelvo… con sentido y razón”, un show vía streaming con todos sus grandes éxitos, como una forma de previa a la celebración de sus 50 años de trayectoria.

Fue hace exactamente 32 años, un 17 de septiembre de 1988, cuando los miembros de Illapu volvieron a Chile tras años de exilio en México y Francia. “A esta hora estábamos en el avión todavía, llenos de esperanza y de expectativas de que esta vez sí resultara. Además, fue la primera vez que fui a las ramadas del Parque O’Higgins. Veníamos con todas las ganas de recuperar todo lo que por tantos años nos habíamos perdido. Fue un retorno hermoso”, recordó el líder de la banda, Roberto Márquez, en conversación con Ciudadano ADN.

Un retorno que se transformó en parte esencial del relato de la banda, presente en canciones como “Vuelvo para vivir”. Por eso, y pese a las celebraciones, este mes es tan importante para ellos. “Septiembre es un mes de muchos contrastes. Entramos en una larga y negra noche de Chile, Víctor nace y es asesinado en septiembre”, reflexionó Márquez.

Esta vez, el mes los encuentra abocados a adaptarse al nuevo formato de conciertos en streaming, “al que nos hemos ido adaptando de a poco. Nosotros ensayamos en una casa grande en Ñuñoa, y habíamos visto la posibilidad de hacer un ensayo al aire libre, en el patio, tocando en vivo, pero junto a la productora surgió la posibilidad de hacer el concierto, cantando en directo”. Así nació este proyecto, donde lamentan que “no vamos a tener a la gente, pero tenemos en retina al público del Parque La Bandera o el Caupolicán”. Además, mediante un telepronter tendrán contacto directo con “lo que la gente está diciendo y sintiendo”.

Cambios que son producto de una pandemia que, asegura Márquez, nadie esperaba. “Creo que en ninguna de estas películas de cine de horror pensaron en el horror en el que estamos hoy día. Realmente es una sensación muy complicada. De a poco lo fui aquilatando, asimilando, y al final me doy cuenta que este paréntesis ha servido para retomar un montón de asuntos inconclusos: textos, canciones, arreglos que dejé en el camino, escarbando en fotografías y videos, para el próximo año celebrar los 50 años”.

Agrega el músico: “Siento que nunca pensé que iba a tener el tiempo que tengo hoy día. Se acorta cuando viene mi nieta, ahí el día se hace nada. Pero estamos trabajando mucho, para estar siempre sorprendiendo”. Además, los miembros de Illapu se mantienen en contacto permanente, pese a que dos de ellos estaban lejos: José Miguel Márquez en Alemania y José Luis Contreras en Chicago. “Pero retornaron este fin de semana, y desde la semana pasada nos estamos juntando en grupos. Primero los bronces, después los vientos, y la próxima semana ya nos juntaremos todos, con todas las precauciones”, anunció Márquez, en la previa del recital.

Los cinco décadas de Illapu son un hito que, aseguran, van a conmemorar a la altura. 50 años en las que les tocó ser testigos musicales de tragedias y grandes cambios en la historia del país. “Son vivencias que nos quedaron muy marcadas. Viene el Golpe, nos escondemos casi un año, dejamos de funcionar como Illapu, después viene el Candombe con todo lo que provoca. Siempre estuvimos buscando la forma de contar la historia. Siento que reflejamos los últimos 50 años del país, donde los Illapu están de la mano con el pueblo”. Por eso, dentro de los proyectos también está un libro con la historia de la agrupación. “Es una historia compartida con mucha gente. Las historias a contar son muchísimas”.

Frente al próximo plebiscito para una Nueva Constitución, Roberto Márquez asegura que “las ganas de participar están, pero desde la canción” descartando una eventual postulación como constituyente. “La canción es una herramienta tan importante, puede mover tanto, permite reflexionar y cuestionar la vida que estás llevando. A quién no le pasa que escucha una canción y te lleva directamente al momento en que la escuchaste y te lo hace revivir. El rol político y social que podemos cumplir desde la canción tiene un vuelo tan alto que no se me ocurriría meterme en la política contingente”.

Cercano a Patricio Manns, Márquez también se refirió a su situación. “Lo de Alejandra es terrible. Me imagino para el Pato lo que significa perder a su compañera. Estuve en el funeral en Concón, en el velorio en el departamento del Pato, acompañando a su hija Liselotte. Con él he hablado dos o tres veces por teléfono. El primer día estaba muy bien, el segundo un poco más desganado, pero con una energía increíble. Está tocando y escribiendo. ‘No, cagaron, yo estoy muy bien y tienen Patricio Manns para rato’, me dijo. Y eso es lo que yo espero. Lamento que el Premio Nacional no haya sido para él, se le está negando a un hombre con un vuelo enorme. Esto tiene que servir para cuestionar eso. Muchos de los nuestros murieron sin haberlo recibido nunca. Esperamos que Patricio esté muy pronto, como dice él, en los escenarios que es donde tengo que estar”.

“Vuelvo… con sentido y razón” ya tiene sus entradas a la venta en el sistema Daleticket.