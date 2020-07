“Todos mis Shishi pal concierto en vivo”: Pablo Chill-E realizará show benéfico a fines de julio

View this post on Instagram

Este 25 de Julio!!! Todos mis shishi pal concierto en Vivo Los k no han comprado su entrada lo pueden hacer en ticketplus.cl recuerden k las recaudaciones serán para la @coordinadorasocialshishigang en donde las destinaremos a distintas obras sociales. Bendicione pa todos y pronto se vendrán shows en vivo Pake la reventemos como siempre lo hemos hechooo los extrañooo 💰💰G 🌎