Myriam Hernández anuncia tres conciertos online y un cover de “Tusa”: “En la cuarentena me he puesto creativa”

Myriam Hernández se suma a la tendencia de los conciertos online durante la pandemia, aunque con una importante diferencia: la transmisión será desde un teatro. Son tres fechas temáticas que comienzan el próximo 28 de junio, y que incluyen desde su tradicional batería de éxitos hasta inesperadas reversiones de hits urbanos como “Tusa” de Karol G.

La cantante entregó en entrevista con Ciudadano ADN el detalle de sus tres fechas. La primera fecha lleva por nombre “Myriam Íntima y Encuarentenada”, y considera, además de su repertorio, boleros y “otras cosas que se me ocurrió cantar”, como “Tusa”. La segunda fecha, “Lado B”, incluye “canciones que no llegaron a ser éxitos, pero que la gente siempre me pide”. Y la tercera, “Éxitos”, incluirá, además de sus canciones top, cinco canciones que serán escogidas por el público a través de una votación.

Para cada concierto, “estamos tomando todas las medidas de resguardo”, aseguró Myriam. Antes de cada función, se sanitizarán completamente el teatro y los instrumentos, además de considerar el uso previo de mascarillas, guantes, alcohol gel y toma de temperatura.

El costo de cada ticket es especialmente económico, alcanzando los $8.000, y con una promoción de los tres conciertos por $19.000. Parte de la recaudación de las entradas, que ya están disponibles a través del sistema TicketHoy, irá en apoyo de la Organización Red de Alimentos, que los entrega a quienes más los necesitan durante la crisis. “No se cobra caro porque la gente tiene otras prioridades, no la entretención”, expresó la cantante, recordando que, al tratarse de una transmisión online, con solo una entrada puede acceder una familia completa.

El proyecto online de Myriam nace, en sus palabras, al sentirse “una agradecida de Dios, porque yo estoy bien, no nos falta, pero me angustiaba mucho ver a todo mi equipo paralizado. Tenía que hacer algo por ellos y por toda la gente que uno ve en las noticias que no tiene qué comer”.

La vida de Myriam en cuarentena: “Soy bien casera”

La cantante, pese a todo, vive sus días de cuarentena sin dejar de lado su actividad musical. “Sigo cantando cosas totalmente extrañas, como una canción de Adele, que en realidad es de Bob Dylan (“Make you feel my love”)”, además de un proyecto que se le ocurrió a su hijo (“le dije estás loco, pero accedí”, confidenció), a propósito de sus inicios en la música, cuando “la compañía discográfica no quería que cantara canciones románticas. Quería que fuera rockera y me llamara Myriam He”. Entonces, como una especie de guiño a esos tiempos, adelantó que “así que estoy cantando rock”.

También sigue adelantando trabajo en la maqueta de su disco, del cual dejó cinco canciones grabadas antes de la pandemia. “Espero cuando todo esto termine darlas a conocer. Nos vimos parados por esta situación, pero tengo un estudio chiquito donde sigo grabando con mi hijo”.

Otro proyecto laboral que tiene detenido es el programa “Yo soy”, de Chilevisión, donde es parte del jurado. “Se había decidido volver a grabar sin público, pero con el alza de contagios se decidió no volver ni con público ni sin. Es un programa querido por la gente y las repeticiones tienen buena audiencia, así que esperamos volver cuando sea necesario”.

Su versión de “Tusa”, en tanto, demuestra una cercanía con una voz de las nuevas generaciones: Karol G. “Le tengo mucho cariño a Karol, hablamos por teléfono, es una chica maravillosa, siempre ha dicho que le gusta mucho mi música”, dijo la baladista, cuya cercanía a la música urbana ya tiene un antecedente: hizo una versión de “Amorfoda”, de Bad Bunny. Otro fenómeno reciente que le llama la atención es la arremetida de la red social TikTok, donde sus antiguos éxitos han tenido un rol. “Cristián Riquelme trató de imitarme con “Rescátame”. Fue muy entretenido, porque tiene mucho que ver (con estar en cuarentena)”.

Un confinamiento que mantiene a Myriam en paz y cercana a sus afectos, según contó. “Me he tomado esta cuarentena de la mejor manera, como muchas mujeres, ordenando closets, carteras, ropa que no uso, cocinando muchísimo, y curiosamente saludable, porque la gente reclama que sube de peso. Me he vuelto creativa. Yo soy bien casera, me encanta estar con los niños y mi marido, y hacer cosas de dueña de casa, cocinar, barrer y lavar los platos. Le ayudo mucho a mi Amparito, porque me siento una persona como el resto, como cualquier dueña de casa”.

Con su marido Jorge Saint-Jean y sus dos hijos, asegura, “el almuerzo es sagrado y sin celular, y las sobremesas son muy largas, por lo menos dos horas conversando”, y “damos gracias a Dios por estar bien y sanos, tomando conciencia de que hay mucha gente que no tiene ese privilegio. Más que poner cosas bonitas en twitter e instagram, es mejor hacer”, dijo, recordando la motivación de sus conciertos. Incluso, contó que los viernes en la noche tiene junto a los suyos “un carrete familiar”, donde “nos quedamos hasta las cuatro o cinco de la mañana conversando o tirando cualquier cosa a la parrilla, con una cosita de vino o más, e incluimos a la Amparito con nosotros, que se pone aritos, y es maravilloso ver cómo se maquilla”.

La cantante asegura que vive una vida austera, aunque el confinamiento le ha permitido darse cuenta de que lo material es secundario. “Me gusta vivir bien, pero sin lujos. Y ahora que me ha tocado vivirlo, me doy cuenta que no me hace falta nada. Tengo qué comer, el amor de mi familia y salud. No necesito comprarme algo, tengo mis jeans, mis patas y mis buzos. Lo que más me preocupa es ir en ayuda de la gente que lo está pasando pésimo”, insistió.