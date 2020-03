Modo cuarentena: Backstreet Boys cantó uno de sus éxitos en un concierto online

Desde sus respectivos hogares y con una energía desbordante, los Backstreet Boys brindaron una única presentación en el marco del IHeartRadio Living Room Concert for America, el cual se realizó este fin de semana en Estados Unidos.

A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson interpretaron “I Want it that way” para los auditores, quienes lograron que los “chicos de la calle de atrás” se convirtieran en tendencias en redes sociales.

En el festival, que se hizo en honor a aquellos que luchan contra el coronavirus, participaron importantes artistas como Billie Eilish, Camila Cabello, Dave Grohl y Shawn Mendes, entre otros, mientas que la conducción estuvo a cargo de Elton John.