Concierto de VAV en Chile será reprogramado debido al coronavirus

Este miércoles 18 de marzo, la banda kpop VAV se presentaría en Club Chocolate para presentar su Grand América Tour, sin embargo, producto del rápido avance del coronavirus en Chile y el mundo, el concierto se pospuso.

De esta manera, los shows restantes de los intérpretes de “Poison” serán reprogramados del 29 de abril hasta el 15 de mayo, sin tener certeza aún de cuándo tocarán en Chile.

Además, informaron que todas las entradas compradas se transferirán automáticamente al espectáculo respectivo y reprogramado. Para aquellos que no quieran o puedan ir, lamentan informar que no hay reembolso disponible, ya que el motivo de la reprogramación se debe a las autoridades de salud pública por el brote de COVID-19.

Todas las entradas para conciertos, para fotos instantáneas y mercancía de pedido anticipado se transferirán a los conciertos reprogramados. La situación no tiene nada que ver con el artista ni con el promotor. El lugar no cambiará a menos que no esté disponible para las fechas de reprogramación.

“Nos entristece que VAV GRAND América Tour deba ponerse en pausa por el momento, sin embargo, esperamos que la propagación de COVID-19 llegue a su fin pronto y que todos los VAMPZ se mantengan a salvo durante estos tiempos oscuros. Haremos todo lo posible por reprogramar la gira para todos los fans”, comunicaron.