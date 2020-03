Sammy Hagar & The Circle cancelaron su gira por Sudamérica debido al coronavirus

Durante esta jornada se confirmó que Sammy Hagar & The Circle no se presentarán en nuestro país debido a que el grupo no quiere exponerse a un eventual contagio de coronavirus Covid-19.

Desde PuntoTicket, productora a cargo del concierto agendado para el 14 de marzo en el Movistar Arena, se disculparon con la fanaticada nacional asegurando que agotaron todas las instancias para que la banda se presentara.

“La producción chilena agotó todas las posibilidades y ofreció todas las medidas de protección, pero la banda prefiere no salir de su país por el riesgo de contagio y las eventuales restricciones que tendrían para volverá Estados Unidos”, señalaron a través de un comunicado.

Además anunciaron que el proceso de devolución de dinero comenzará a partir de este viernes 6 de marzo hasta el 6 de septiembre.